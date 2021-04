Este martes 20 de abril el presidente Andrés Manuel López Obrador se vacunó contra el Covid-19.

En Palacio Nacional y frente a medios de comunicación el mandatario recibió la vacuna AstraZeneca.

Tras ser vacunado López Obrador aseguró que la vacuna "no duele, y además nos ayuda mucho, nos protege a todos; no hay ningún riesgo, no pasa absolutamente nada".