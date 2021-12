Universidades sin estudiantes de bachillerato recibían presupuesto para educación media superior

MONTERREY. La Secretaría de Educación Pública (SEP) negocia con los rectores de once universidades estatales para retirarles a partir de enero de 2022 el presupuesto que recibían para financiar la educación media superior pero que no contaban con estudiantes de bachillerato, indicó el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez.

En entrevista con El Sol de México, el funcionario federal explicó que hay un capítulo en el presupuesto, el U006, destinado al pago de profesores de las universidades estatales que dan clases en sus planteles de media superior, pero desde hace 12 años la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) distribuyó los recursos no sólo entre las 24 que sí cuentan con bachillerato, sino entre las 35 que existen en el país.

El subsecretario indicó que las once universidades que no cuentan con bachillerato ya no tendrán ese recurso a partir del siguiente año.

“Claro que las que han estado recibiendo durante 12 años un dinero que no les corresponde se van a enojar cuando le digamos ‘sabes qué no podemos mirar para atrás, pero de aquí en adelante no debes recibir ese dinero’. No me importa aquí la popularidad, en estas cosas tenemos que proceder”.

“Estoy en esa lucha (hablando con los rectores) porque hay una inercia y ¿cómo paras la inercia? ‘A mí me estaba llegando (el dinero)’, argumentan, y lo que nosotros les decimos es: ‘te estaba llegando, pero no tienes derecho’. Se los he dicho. Ahí no hay argumento, perdóname”.

No obstante, el subsecretario comentó que muchas universidades, no sólo las estatales, "están pensando volver al esquema de tener sus propias preparatorias”. Puso el ejemplo de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas, que abrirá un bachillerato multicultural en la Ciudad de México.

SEP VA POR REFORMAS

Concheiro también señaló que se trabaja en dos iniciativas para reestructurar el financiamiento de las universidades. La primera, en la Cámara de Diputados, pretende acabar con la “geografía de la desigualdad” que existe entre universidades mientras que la otra busca ayudar a seis instituciones estatales en crisis por el pago de pensiones y jubilaciones.

En el caso de la primera, el funcionario indicó que busca cerrar las brechas entre instituciones, ya que algunas reciben hasta 170 mil pesos por alumno mientras que otras sólo 16 mil pesos.

“Las diferencias internas son monstruosas por alumno. Nos preguntamos, por ejemplo, ¿esta institución tiene cada vez más alumnos? No, tiene poquitos. ¿Esta institución hace más investigación? Tampoco se destaca por eso”.

Aseguró que con la reforma para modificar la distribución de los recursos “vamos a pisar callos por montones, pero lo vamos a hacer”.

La diferencia que se tiene ahora entre subsistemas, dijo, es tan fuerte que hay algunas universidades politécnicas que no tienen seguridad social.

“Un gobierno progresista no puede seguir avanzando sin que por lo menos tengan seguridad social, y ahí tenemos contrataciones cuatrimestrales. Tenemos que acabar con la precarización del trabajo”.

Indicó que la propuesta para impulsar la reestructuración del financiamiento se entregó de manera conjunta con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) en la Cámara de Diputados y se va a plantear de manera extensa en un gran foro nacional.

Este tema se llevará a la comisión especial de esta Cámara para revisar la política fiscal en su conjunto y ahí hay un capítulo de educación.

La otra iniciativa se presentó en el Senado de la República para hacer frente a la crisis de las instituciones por el tema de pensiones y jubilaciones.

El funcionario explicó que al inicio de la Cuatroté había diez universidades estatales en crisis, “subimos a 13 y hoy tenemos sólo seis en crisis. La más importante Sinaloa, pero éste es el último año que se le apoya. Antes de que concluya 2021 quedará resuelto. Vamos a empezar el año con cinco universidades en crisis”.

La política que permitió hacer frente a esa situación del pago de pensiones y jubilaciones permitió que por cada peso invertido se salvaran 43 pesos de pasivos y eso permitió aportar y reordenar el problema financiero.

El apoyo a las otras cinco universidades –en Morelos, Nayarit, Michoacán, Chiapas y Coahuila– será de mil cien millones de pesos.