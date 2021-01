Sonriente y sin cubrebocas, captan en la playa a Gatell

En medio de la emergencia sanitaria por la epidemia de Covid-19 en la esquina de una palapa, sonriente, sin cubrebocas, acompañado de un grupo de personas y de vacaciones se le vio al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell en las playas de Huatulco la tarde de este domingo, luego de la suspensión de las conferencias de prensa de Palacio Nacional en las que se brinda detalles del avance de la epidemia en el país.

Hoy México sobrepasó las 127 mil defunciones y cinco entidades se encuentran en semáforo rojo, la situación de “máxima alerta” se presenta en la Ciudad de México en donde hasta el sábado se tenían disponibles menos de mil camas para los pacientes que adquirieron el nuevo virus y los contagios seguían creciendo, el igual que en el estado de México, Baja California, Morelos y Guanajuato.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

¿Descansando doc?



¿Qué le llevo?@HLGatell pic.twitter.com/YYH48yYcpD — tumbaburross® (@tumbaburross) January 4, 2021

El responsable de conducir la epidemia de Covid-19 sigue de vacaciones tras ausentarse de la conferencia de prensa desde el pasado 30 de diciembre.

La situación de la pandemia sigue activa y el número de contagios ha crecido a pesar del llamado de las autoridades, entre ellas el subsecretario para llamar a no realizar fiestas, reuniones ni salir de viaje.

Virales Cita romántica de López-Gatell desata memes y lo nombran #LordConquista

➡️SEP prepara "un regreso seguro" a las aulas

En este momento seis entidades que se encuentran en color naranja están en riesgo de regresar al semáforo rojo, y los estados de Tamaulipas, Veracruz y Sinaloa en amarillo,

En redes sociales circulan las fotografías el subsecretario en la playa vestido con una playera amarilla y sentado en la esquina de una palapa.

El 31 de diciembre, usuarios también de las redes sociales, dieron a conocer el momento en el que viajó a Huatulco, Oaxaca. Pasajeros del mismo vuelo dieron a conocer la fotografía del momento en el que camina por el pasillo del avión del vuelo de Aeromexico 392. Ahí se le vio portando una gorra, anteojos y el cubrebocas a la altura del cuello, mientras habla por su teléfono móvil.

➡️México cumple más del 20% de su primera fase de vacunación contra Covid-19

Hace apenas cinco días el subsecretario llamó a los mexicanos a “tomarse en serio” la epidemia.

Aseguró que este no momento de realizar en México festejos, tales como bodas o fiestas, que congreguen a un gran número de personas.

“Hay que tomárselo en serio: no es momento de hacer bodas, no es momento de hacer festejos, no es momento de hacer congregaciones”.

➡️Amor en tiempos de pandemia: con traje anticovid, enfermero pide matrimonio a su novia

El pasado 15 de diciembre, al inicio de las posadas afirmó que “no basta con no salir a la calle, no hay que reunirse con amigos o con personas conocidas o no conocidas. Necesitamos que todos cooperen, colaboren, tengan claro que, aunque todo estamos cansado de esta epidemia por los daños que ha causado, ésta no se ha acabado y desde octubre estamos en una fase de ascenso que describimos al detalle todos los días en esta conferencia”.