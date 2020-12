Seis personas se contagian de Covid-19 cada minuto

El ritmo de contagios de Covid-19 en México aumentó a seis casos por minuto y la mortalidad se aceleró a 24 fallecimientos por hora en la última semana, revelan datos de la Secretaría de Salud.

El incremento de las defunciones por el virus en el país fue de ocho por ciento en la última semana.

Ricardo Cortés, director general de Promoción de la Salud, dijo en la conferencia de Palacio Nacional, respecto al incremento de casos en la Ciudad de México que los 10 indicadores del semáforo sanitario indican que se mantiene en color naranja. "Está a un paso de convertirse en rojo, pero sigue siendo naranja” y calificó de acertada la decisión de la jefa de Gobierno, Claudia Scheinbaum de endurecer las medidas ante el creciente riesgo.

Insistió que en el caso de la capital del país lo que se requiere es que se mantenga esa “invitación” de la jefa de Gobierno para no hacer fiestas y no salir, además de seguir las recomendaciones de uso correcto de cubrebocas, continuar con la higiene de manos o el uso de alcohol gel en caso de no tener la posibilidad de ello y el saludo de etiqueta, así como quedarse en casa si no hay necesidad de salir.

Al presentar el balance de casos informó que el total de contagios acumulados de personas con el SARS CoV2 llegó a un millón 241 mil 436 confirmados y 113 mil 704 de ellos perdieron la vida. Esto significa que que en la última semana se sumaron 65 mil 563 casos y tres mil 987 fallecimientos.

Antela llegada de la época invernal se prevé que el número de personas con enfermedades respiratorias agudas, graves como el Covid-19 o no graves será frecuente a partir de estas semanas.

El funcionario de la Secretaría de Salud refirió que a dos meses y medio de iniciada la aplicación de la vacuna de influenza, sólo 55 por ciento de la población se ha aplicado la dosis, siendo los niños menores de 59 meses de edad los que presentan el mayor rezago (48 por ciento).