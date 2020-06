Por Covid-19, sólo han muerto 22 indígenas del programa Bienestar: IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que en lo que va de la epidemia de Covid-19 sólo han fallecido 22 indígenas de entre los 12.3 millones de personas que atiende el programa de IMSS-Bienestar, dijo la titular del programa, Gisela Lara Saldaña, al afirmar que a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional se han aplicado 95% de pruebas y se da seguimiento a los contactos de contagio.

En la conferencia de prensa de Palacio Nacional, en donde se dieron a conocer las cifras de los casos de evolución de la pandemia y en donde se informó que el estado de Baja California pasó al primer lugar con camas ocupadas con pacientes en condiciones graves de Covid-19, la funcionaria del instituto presentó las condiciones de atención a la población indígena.

Explicó que en el caso de las comunidades indígenas en el IMSS “le hemos seguido los pies al virus”.

Foto: Presidencia

Ante el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell la funcionaria reiteró en más de una ocasión que contrario a lo que se ha comentado como recomendación en la Secretaría de Salud, en el IMSS Bienestar se han aplicado 95 por ciento de las pruebas y se da seguimiento a los contactos de posible contagio, debido a que la cantidad de personas lo permite.

La funcionaria reveló que debido a la precariedad de las unidades médicas y la lejanía que tienen, ubicadas en zonas vulnerables, dispersas y en las zonas serranas la información presenta mayores dificultades para integrarse al sistema nacional. Sin embargo, también reconoció que hace apenas dos semanas se pudo tener la información acumulada de los 80 hospitales.

Significa que apenas hace dos semanas se incorporó la información desde el 7 de abril a la originada en el mes de junio.

Foto: Presidencia

Rechazó que “los indígenas no estén bien atendidos, no es cierto que los indígenas no tienen atención”.

Aseguró que el 9 de marzo se presentó en Zacatipan, San Luis Potosí el primer caso sospechoso entre las comunidades indígenas y hasta el 31 de marzo, en Huajuapan de León, Oaxaca su pudo confirmar el primer caso en esas comunidades.

Dijo que en el programa de IMSS Bienestar se han detectado 5 mil 013 casos sospechosos, se confirmaron mil 364 casos. De ellos 518 fueron hospitalizados y se presentaron 134 defunciones, de ellos 22 son indígenas y el resto en comunidades rurales o semi urbanas.

Foto: Presidencia

Del personal de salud que los atiende mil 427 casos fueron casos sospechosos, 415 de ellos confirmados.

Respecto a la disponibilidad de camas en esas zonas, dijo que Chiapas tiene una disponibilidad de 47 por ciento de camas sin ventilador y Sinaloa tiene 40 por ciento con ventilador.

Yucatán es la entidad en donde se tiene un mayor número de casos por Covid-19, en particular porque se trata de una entidad en donde la población presenta enfermedades como diabetes, hipertensión y obesidad.

