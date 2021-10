“No perdimos un solo puesto de trabajo”: líder de sindicato alimenticio

Alejandro Martínez Araiza presume que el sindicato que dirige sólo da buenas noticias. Una de ellas es que ninguno de sus 14 mil trabajadores afiliados perdió su empleo en medio de la crisis económica que provocó la pandemia de Covid.

Otro ejemplo es que fueron pioneros en el mundo en revisar su contrato colectivo de trabajo a distancia, vía internet. “Nunca conectas a todo un país a negociar la revisión contractual y menos a través de la tecnología. Sin duda fue algo histórico para el sindicalismo mexicano”.

Martínez Araiza es secretario general del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), que aglutina a 14 mil trabajadores de más de 220 centros de trabajo, entre ellos empresas como Barcel, Ricolino, El Globo, Turín, Hershey’s, Coronado y Chantilly.

Este joven líder, con dos maestrías —una en Alta Dirección de Empresas y otra en Música de Concierto— apunta alto. “Queremos ser la punta de lanza del sindicalismo en Norteamérica. Nadie hace lo que nosotros”, dice en entrevista a El Sol de México.

Conduce el sindicato más antiguo en la historia gremial del país, con 101 años de existencia, pero con las más modernas tecnologías.

El año pasado legitimaron en un solo día 50 contratos colectivos a nivel nacional, en plena pandemia, y sin despedir a un solo trabajador.

“Legitimamos nuestros contratos en un hecho histórico, en un solo día, en agosto del año pasado… La votación fue presencial como lo mandata la ley. El voto libre, directo y secreto… Se hizo sin una sola observación ni amonestación. Sin un solo contagio de Covid-19”, resaltó.

Luego vino la revisión contractual este año. Para este proceso, el líder del SNAC señala que fueron más allá de lo que exige la Reforma Laboral al invitar a todos sus agremiados a participar en la revisión.

“Nos conectamos en vivo vía internet, para que atestiguaran, participaran, nos dieran su voz e hicieran la revisión y se avanzara hasta el cierre con la voluntad de más de seis mil 500 afilados que se presentaron un domingo a ver cómo se negocian los CCT y a llevar la voz de esto.

“Y nosotros acatamos lo que nos mandaban a través de la plataforma digital en más de 220 centros de trabajo. Fue algo muy padre, la verdad”.

Tras la revisión lograron un aumento salarial de 5.9 por ciento y de 15 por ciento en prestaciones, muy por encima de la media nacional que anda en 4.3 por ciento de aumento al salario y 10 por ciento en prestaciones. El 88 por ciento de los agremiados dio al SNAC su voto de confianza.

—¿Eso hay que festejarlo?

—Sí, el año pasado fue nuestro centenario y nos lo vino a arruinar el Covid. No pudimos celebrarlo. Pero sí celebramos con 2 cosas. Celebramos con no perder ni un solo puesto trabajo. Hubo muchos convenios con las empresas; las que cerraron, reacomodamos a los trabajadores en otras para que no se quedaran sin empleo… A muchas empresas les le fue mal, pero ni un afiliado perdió su trabajo. Hablamos de más de 25 mil familias que son las que conforman todas las empresas que tenemos.

Martínez Araiza considera que su gremio no es tan famoso porque no dan malas noticias. “No hay tela de dónde cortar por escándalos de los líderes y con las empresas. Afortunadamente, hay muchas cosas buenas como las que acabas de conocer con la revisión contractual”.

“Sin una sola observación ni una sola amonestación y sin un solo contagio de Covid porque fuimos demasiado cuidadosos con la logística para evitar el contagio”, concluyó.