Miguel Torruco triplica en un año gasto en comida y bebidas

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués, triplicó su gasto en alimentos y bebidas durante el último año con cargo al erario. En el primer semestre de 2021, la dependencia a su cargo firmó dos contratos que suman 603 mil 448 pesos, sin contar IVA, por el servicio de “suministro de productos alimenticios, insumos y bebidas para la Oficina del C. Secretario”, lo que es tres veces mayor a los 211 mil 206 pesos que gastó en todo el año pasado por el mismo concepto.

Desde que el también empresario asumió el cargo de secretario de Turismo, al inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el portal de compras gubernamentales Compranet registra la adjudicación directa de cinco contratos por parte de la Sectur para este servicio.

En 2019, la dependencia federal entregó un contrato a un proveedor de nombre Ramón Rodrigo García Chávez por un total de 258 mil 620.69 pesos, sin contar IVA. El convenio tuvo una duración de casi seis meses (del 18 de julio al 31 de diciembre de 2018).

Un año después, la Sectur firmó un convenio con Grupo Tama Gourmet S.A. de C.V por 211 mil 206.90 pesos más IVA para suministrar alimentos y bebidas a la oficina del Secretario entre el 20 de marzo y el 31 de diciembre de 2020. Originalmente el contrato iba a ser por 301 mil 734 pesos, pero sufrió una modificación para quedar en poco más de 211 mil.

Y en lo que va de este año, la dependencia ya firmó dos contratos por el mismo concepto, cada uno por 301 mil 724 pesos más IVA. El primero fue con la empresa Rabo y Cebolla S.A. de C.V. para brindar el servicio entre el 17 de marzo y el 31 de diciembre de 2021, mientras que el segundo se asignó de nueva cuenta a Ramón Rodrigo García con una duración del 11 de mayo al 31 de diciembre.

Ambos contratos suman poco más de 600 mil pesos, lo que triplica el gasto de 2020 y es más de lo que la Secretaría erogó en los dos primeros años de la Cuatroté.

Gustavo Armenta, director de Comunicación Social de la Sectur, aseguró que en lo que va del año la oficina del Secretario sólo ha gastado en alimentación 58 mil pesos. Agregó que hubo dos licitaciones que se declararon desiertas, sin embargo, los contratos que aparecen en Compranet fueron por adjudicación directa y aparecen con el estatus de “activo”.

Armenta agregó que el contrato de 2019 asignado a Ramón García Chávez fue de 186 mil 117.04 pesos, mediante el pedido PA/008/2019, cifra que es mucho menor a la reportada en Compranet.

Lo mismo sucede en el año 2020. El funcionario señaló que el gasto de la oficina de Miguel Torruco en alimentos y bebidas fue de 139 mil pesos, pero la información del portal de compras marca más de 200 mil pesos sin contar IVA.

El presidente López Obrador ha externado en diferentes ocasiones sus críticas a los funcionarios que realizan gastos excesivos en viáticos, comida y vinos, aunque sus comentarios se han enfocado en las administraciones que le antecedieron o a la burocracia que trabaja en los órganos autónomos como Instituto Nacional Electoral (INE).

Apenas en su conferencia del pasado 22 de junio, el primer mandatario reprochó que los consejeros electorales señalaran no tener suficientes recursos para realizar la consulta popular que busca enjuiciar a los expresidentes de México, porque preferían gastar el dinero en viáticos, restaurantes y vinos en lugar de ceñirse a la austeridad republicana.

“Para el aparato son como 10 mil millones, es el organismo electoral más costoso del mundo. Entonces, ¿cómo no van a ahorrar? Claro, si los consejeros del INE ganan más que el presidente, pues no hay dinero para lo fundamental; si gastan muchísimo en viáticos, buenos restaurantes, vinos, pues entonces no alcanza para que se tenga la posibilidad de tener casillas o mesas electorales y recoger la opinión de la gente”.

Contrario a la autoridad electoral, López Obrador presumió que en su administración “ya no hay viajes al extranjero, ya no hay lujos en el gobierno”.

“Pero sí necesitamos que haya austeridad, porque era mucho el derroche que existía, era un gobierno rico con pueblo pobre. Los lujos en el gobierno de México eran de los más extravagantes del mundo, sueldos elevadísimos…”, dijo en la misma conferencia.