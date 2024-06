México ya es un país destino de migrantes, advierte la OIM

“México se convirtió en un país de destino para migrantes, debido a las medidas restrictivas de Estados Unidos que obliga a los desplazados, principalmente centroamericanos, a quedarse en nuestro país para mantenerse o mantener a sus familias”, dice Dana Graber Ladek, representante en el país de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

En entrevista con El Sol de México, señala que ya trabaja en coordinación con el equipo de transición de Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa de México, para regular a migrantes que ya ven a México como un país de destino e incluirlos en el sector laboral mexicano.

(Se quedan en México) por las políticas más restrictivas en EU que hacen más difícil cruzar a Norteamérica y una alta demanda de mano de obra

Dana Graber Ladek, Representante de la OIM México

“Estamos muy contentos porque hemos tenido varias oportunidades de hablar con el equipo de Sheinbaum y por el alto interés en entender la situación de movilidad humana y recibir nuestras recomendaciones, estamos dispuestos a apoyar al nuevo gobierno y a la nueva Presidenta para tener una migración: segura, ordenada, regular y digna”, dijo.

De acuerdo con el Inegi, 12 millones de migrantes ya viven en México, pero el flujo migratorio irregular en nuestro territorio sigue en aumento

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 1.2 millones de migrantes ya viven en México, pero el flujo migratorio irregular en nuestro territorio sigue en aumento, según el OIM, del 2022 a 2023 se disparó 77 por ciento el número de migrantes irregulares, pasó de 440 mil personas indocumentadas a casi 800 mil migrantes en esa situación.

¿Por qué se están quedando los migrantes en México?

Hay varias razones para eso: políticas más restrictivas en Estados Unidos que hacen más difícil cruzar a Norteamérica y una alta demanda de mano de obra en México”, dijo Graber al considerar que se abrieron oportunidades de trabajo en nuestro país.

La Organización trabaja con la industria privada mexicana para encontrar mecanismos que logren integrar al sector laboral a las personas migrantes y estiman 1.6 millones de vacantes en México, además destaca que de parte del sector privado hay mucho interés en lograrlo.

¿El Instituto Nacional de Migración dejó de emitir visas por razones humanitarias?

Desde octubre entendemos que no están emitiendo esas tarjetas de visitante por razones humanitarias y esto definitivamente afecta, si una persona entra irregularmente a México y quiere regularizarse: el proceso es muy costoso y no está muy claro para una persona inmigrante, entonces es algo que estamos abogando con el gobierno de establecer un programa temporal de regularización para estas personas que ya llevan tiempo de una manera irregular en México y quieren trabajar, para facilitar ese proceso y que no tengan que trabajar de una manera irregular que les exponga a riesgos como bajos ingresos, como maltrato en los empleos, etcétera.

¿Qué retos enfrentará la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum?

Uno de los retos principales es la situación de la seguridad en el país. Hay muchas personas migrantes que son víctimas de secuestros, robos, trata y el tráfico ilícito, eso va a ser uno de los retos importantes: mejorar la seguridad y proteger a las personas migrantes que se encuentran en México. Otro reto va a ser la gestión migratoria, simplemente por el alto número de flujos que están entrando y saliendo del país, pero no es un tema que el nuevo gobierno pueda abordar, es un tema incluso global.

Sobre el tema, el presidente López Obrador dijo ayer que no habrá una relación cordial con Estados Unidos, si durante el próximo debate presidencial en ese país, los candidatos usan el tema migratorio para atacar a México.

“Si sigue el intervencionismo, no se va a poder llevar una relación respetuosa”, comentó el Presidente.