Lucharemos hasta que nos escuchen: Arussi Unda, vocera de Las Brujas del Mar

"Me han dicho feminazi, misándrica: que odia a los hombres, que odio a todo el mundo. ¡Mal cogida! De todo me han dicho, pero llega un punto en tu desarrollo como feminista que todo eso te da risa, porque sabes de dónde vienen todos esos insultos. Vienen como de intolerancia e ignorancia y te lo vas sacudiendo”, dice Arussi Unda, vocera del colectivo feminista Las Brujas del Mar.

Ella califica como “grave” que el presidente no reconozca los niveles de violencia contra las mujeres en el país.

“Las compañeras de los distintos colectivos le hemos estado haciéndo más difícil el tema de ignorarnos. Sí le estamos dando guerra por así decirlo”.

Hace un par de días corrió como agua en el mar la noticia de que fue incluida por la revista Time entre las 100 líderes del mundo por su papel para impulsar el paro feminista en México el pasado 9 de Marzo (9M). Este reconocimiento llega a un año de la creación de Las Brujas del Mar, por lo que la joven veracruzana asegura que el reconocimiento “le da luz al movimiento feminista en México”.

“No diciendo que yo lo represente, pero tal vez esa fue la intensión de poner la lucha feminista dentro de la lista. Como vemos ahí está Angela Davis que además de ser feminista es antirracista, están también las compañeras de Lastesis de Chile, sí creo que fue una manera de visibilizar la lucha feminista en Latinoamérica y en México”.

En entrevista telefónica con El Sol de México califica como lamentable que hasta ahora el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no se haya pronunciado por la violencia que se ejerce contra las mujeres.

“Es lamentable que siga sin pronunciarse en contra de la violencia hacia las mujeres en México, porque eso a final de cuentas abona a un discurso de permisividad y a la impunidad en un país en donde hay 90 por ciento de impunidad, eso es inaceptable. Es bastante indolente, es indignante. El que no se reconozca la crisis de violencia contra las mujeres en México desde el Ejecutivo es muy grave”.

Advierte que las vías para hacer visible al Presidente y su gobierno “se están agotando, hay muchísimos proyectos de mujeres, de ciudadanas organizadas como de mujeres en la política, teóricas, de todos los espacios, nos hemos pronunciado con una agenda bien definida, con rutas de acción y peticiones específicas. ¡Uy! ¡Vaya! Se están agotando los recursos, si soy muy franca. Nosotras vamos a seguir poniendo el dedo en la llaga hasta que se nos escuche y se atiendan las demandas”.

Arussi, quien se encuentra en el puerto de Veracruz, afirma que no se ve en la política, ni en este año ni más adelante. “Desde nuestro colectivo no tenemos idea de lo que es el tema de partidos políticos. El feminismo es un movimiento social y político y se necesitan maneras de legislar a favor de las mujeres”.

Para la activista de profesión mercadóloga, algo que llama la atención de esta administración es que a pesar de haber llegado de manera histórica a tener la mayor paridad en el Congreso de la Unión y contar en el gabinete con mujeres como “Olga Sánchez Cordero que tiene un linaje, se supone feminista desde hace tiempo, no sabemos qué ocurre, no se pronuncian ni dan alternativas para enfrentar la violencia”.

La solución es que haya mujeres aliadas en esos espacios y “nos representen ante los reclamos justos”.

En lo personal Arussi Unda asegura no estar interesada en ocupar un cargo político. “No estoy interesada, más porque sinceramente está como muy cochino ese mundo. Son como ataques bien feos. Si de por sí de fuerita luego nos pegan con todo mana… ¡No hombre! No creo que mi salud mental pudiera entrarle a este tipo de mundos”.

La joven recuerda que el 28 de septiembre de 2019 el colectivo de Las Brujas —que toma su nombre a partir de un son jarocho— hizo su aparición nacional en la marcha por la despenalización del aborto, y a un año de ello llega este reconocimiento, por lo que incursionar en la política no es lo más atractivo.

“Yo milito desde un piso radical, así que las instituciones como que no me cuadran. Aparte no tengo pleno conocimiento de esas áreas, si soy franca. Apenas me estoy educando en el tema de qué onda con las políticas públicas y cómo se legisla… Yo no estoy preparada”, afirma la joven feminista veracruzana.

Arussi Unda considera que es necesario tener mujeres que representen la causa feminista, llenen las expectativas y estén preparadas para atender las demandas del movimiento.