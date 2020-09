Hay infiltración en movimientos para perjudicar la 4T: AMLO

Ante las manifestaciones presentadas en los últimos días en la Ciudad de México, como la de las feministas, realizada este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que existen libertades plenas y pidió revisar quiénes están detrás de estas protestas pues, expuso, hay grupos económicos que apoyan a movimientos conservadores.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, López Obrador hizo un llamado a que haya movilizaciones pacíficas y no violentas así como evitar la infiltración de gente que está interesada en perjudicar a la Cuarta Transformación y está contra de los cambios.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

"La gente me entiende bien, no hay que caer en provocaciones porque estamos llevando a cabo una transformación, se mezclan demandas justas con intereses de grupos, ayer Claudia Sheinbaum dio a conocer de una infiltración, de gente que está interesada en perjudicarnos porque están en contra de los cambios, porque quieren mantener los privilegios, porque quieren seguir robando, hay que darle la vuelta, hay que evadir el acoso, no caer en la provocación.

Política El PRI se asume feminista y emprende campaña por más recursos para las mujeres

"Que haya manifestaciones pacíficas, no violentas y reconocer el trabajo responsable del Gobierno de la CDMX.

Imagínense y tocó madera, hay heridos, se les dan de garrotazos a los de Frenaaa, se vuelve una nota internacional", expuso.

López Obrador reiteró no caer en provocaciones y que las demandas justas no se mezclen con intereses de grupos y violencia.