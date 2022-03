Gertz habría pactado acuerdo con ministro de la SCJN para dejar en la cárcel a su excuñada

En una presunta llamada realizada con uno de sus colaboradores más cercanos, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero confesó haber intentado alcanzar un acuerdo con el ministro Alberto Pérez Dayán para dejar en la cárcel a su excuñada Alejandra Cuevas, a quien acusa por el presunto homicidio de su hermano Federico Gertz.

En el audio, de poco más de dos minutos de duración, se alcanzan a escuchar las voces de quien parece ser Juan Ramón López, fiscal especializado de Control Competencial, y el fiscal general, que en un punto de la llamada dice “ya se volteó completo” en alusión al ministro.

“Eso sí no tiene puta madre. Y me quiso ver la cara de pendejo y todavía me lo manda para ver si me di cuenta o no y a ver qué hago”, se escucha decir al fiscal.

La llamada se da a conocer a unos días de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estudie los amparos en revisión 540/2021 y 541/2021 promovidos por Laura Morán Servín, de casi 100 años de edad, y su hija Alejandra Cuevas Morán, encarcelada desde hace poco más de un año, a quienes el fiscal ha responsabilizado por el presunto homicidio por omisión de cuidados de su hermano Federico, quien falleció en septiembre de 2015.

Si bien aún no se hacen públicos los proyectos realizados por el ministro Alberto Pérez Dayán, es de recordar que éste aceptó entrar al análisis del caso a propuesta del ministro presidente Arturo Záldivar y con el avalúo del Pleno de la Corte, quienes aceptaron atraer el caso para “evitar daño en la Fiscalía General de la República”.

Sobre este tema en la llamada el fiscal aseguró que, aunque todavía no son públicos los proyectos, “si el lunes se hace público, a partir del momento que se hace público yo puedo presentar todos los alegatos que yo quiera”.

–De lo que él dijo que iba a poner. Que el delito, que la coautoría, la calidad de garante, nada, nada, pero ni una línea (puso)- se escucha decir al fiscal Juan Ramón.

–Ni una línea en todo lo que dijo que iba a poner -le contesta el fiscal Gertz para agregar más adelante- Ahora mire, ahorita yo creo que decirle todo eso es inútil, el tipo lo va presentar.

–Sí, porque además le digo que muy arrogante (me dijo) “pues yo lo más que lo espero es el viernes” y digo eso no es nada agradable- responde Juan Ramón.

-No, ya se volteó completo- contesta el fiscal general.

“Yo sí tengo la certeza, y eso no sé si usted lo comparte conmigo, que muchos de los ministros no van a aceptar eso. Y lo van a regresar y se lo van a dar a otra gente. Vamos a ver que dice Víctor… y él sabe todo lo que este prometió”, sentencia Gertz en otra parte del audio.

Los audios fueron revelados el día de ayer a través de la plataforma de videos Youtube, por un canal llamado “Psicoanálisis”, que fue creado este mismo jueves y que tiene cinco videos de la llamada entre ambos fiscales.