Queremos salir de Israel: familia de Irapuato queda atrapada en Jerusalén por ataque de Hamas

Desde el seis de octubre de 1973, las sirenas de alarma no sonaban en Jerusalén, cuando estalló la Guerra de Yom Kipur en Israel; hoy han vuelto a sonar y Franco Alberto Soria Macías, quien está atrapado en ese país porque su vuelo para volver a México fue cancelado, las ha escuchado sonar.

Franco Alberto Soria Macías, originario de Guanajuato, relató en entrevista con El Sol de Irapuato que acudió a Israel junto con su esposa y sus tres hijos de ocho, cinco y un año a realizar un viaje para conocer Tierra Santa. Habían planeado durante varios meses ese viaje familiar.

“Nosotros llegamos a Tel Aviv el 30 de septiembre y teníamos nuestro vuelo de regreso el día de ayer (domingo) con la aerolínea Iberia y nos cancelaron. Nos mandaron hasta el día 16, pero lo que sí es que los bombardeos dentro de Israel están recrudeciéndose, están aumentando y ya cayó una bomba cercana a Jerusalén, una cosa que no había ocurrido, porque Jerusalén es una ciudad muy neutral, llena de palestinos, de musulmanes, pero ya está sucediendo y realmente tenemos miedo”, dijo vía telefónica.

Franco Alberto Soria comentó que si bien Jerusalén es considerada una zona neutra de Israel, pues ahí viven y conviven musulmanes, palestinos y judíos, los estallidos de bombas cada vez se perciben más cercanos y la situación se está tensando en esa región.

“Nosotros estamos, dentro del país, en lo más tranquilo que hay, pero no significa que esté 100% tranquilo. Para que se den una idea: hace más de 50 años que las sirenas no sonaban en Jerusalén por un bombardeo, cuando hubo una guerra que los judíos llaman Yom Kipur y hoy sonó más de siete veces, aquí los misiles estallaron en el cielo, tienen una intercepción de los misiles, pero ya cayó uno en un camino de Jerusalén a Tel Aviv, eso no ocurría antes, vemos las humaredas cercanas de los cohetes, las calles solas, la gente resguardada con miedo”, relató Soria Macías.

En un video que posteó su esposa en redes sociales, pueden escucharse las sirenas en la zona de Jerusalén, que es en donde ahora están.

Franco Alberto y su familia están ahora en una casa que rentaron por Airbnb. Aunque su contrato terminó, la familia que les rentó la vivienda les está dando oportunidad de quedarse, sin cobrarles. Sin embargo, lo que él quiere es la ayuda para volver a Irapuato, pues su principal preocupación son sus tres hijos y su esposa.

“Tenemos este lugar que nos está apoyando una familia judía con el hospedaje, tenemos comida, pero lo que necesitamos es salir del país”.

El irapuatense refirió que fueron contactados por las autoridades estatales de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, pero buscan que su caso sea conocido por más autoridades, incluidas las municipales, para apoyarlos y se pueda agilizar su salida de Israel, pues esta mañana los bombardeos los escucharon más cerca que en otros días.

