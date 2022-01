Estudiantes del CIDE protestan a cacerolazos frente al Conacyt

Estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) se manifiestan a ‘cacerolazos’ en frente de las instalaciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), desde donde se tiene planeado llevar a cabo una sesión para aprobar diversas modificaciones al reglamento del instituto.

Hace dos días académicos y estudiantes cideítas demandaron que María Elena Álvarez-Buylla, titular del Conacyt, citó de manera irregular a los integrantes de la Asamblea de la Asamblea de Asociados del instituto, con la finalidad de aprobar una serie de modificaciones para otorgar más poder José Antonio Romero Tellaeche, director del Centro, y quitar poder a los académicos.

Por ello los estudiantes convocaron a una manifestación al frente del Conacyt para mostrar su inconformidad de nueva cuenta con la designación de Romero al frente del CIDE y los cambios al reglamento general del instituto que, según la normatividad vigente, primero debieron ser consultados ante la Comisión Académica y la Comisión Directiva del instituto.

“No va llegar, y va llegar el último día de su administración (de Romero), y no se parará en el CIDE como director general porque no fue legal y no fue legítimo su nombramiento”, señaló un estudiante del CIDE a las afueras de la oficina del Conacyt.

En paralelo los integrantes de la Asamblea, conformada por representantes de las secretarías de Educación Pública, Hacienda, Energía y Economía, así como del Fondo de Cultura Económica, el Colegio de México y el Banco de México, participan en la sesión extraordinaria para estudiar y en su caso aprobar estas modificaciones al reglamento interno del CIDE.

Entre estas modificaciones se encuentra la de quitar atribuciones al Consejo Académico del CIDE, máximo órgano interno de decisión del instituto; que en Consejo Directivo pierda capacidad de formalizar el nombramiento de los directores del Centro, y que estos últimos tengan más facilidades para nombrar al secretario técnico, segundo puesto más importante dentro del instituto, entre otros cambios.









