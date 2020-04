"En IMSS, médicos caen como moscas", arremete gobernador de Baja California

Los médicos del IMSS caen como moscas en los hospitales y ese es un problema que ya esta afectando al Estado, advierte Jaime Bonilla, el gobernador de Baja California.

“Obviamente a mí lo que me preocupaba más, y me sigue preocupando, ahora más que nunca, es que los mismos médicos que tiene el Hospital General los tiene el Seguro Social y ahora estamos viendo que están cayendo como moscas, el problema del Seguro Social afectó a la salud del Estado, porque siento yo que no se han aplicado, y esa es la realidad”, dice Bonilla en un video.

El político acusa a la delegación local del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de no informar con transparencia lo que esta pasando en la región, dice que no se aplicó para atender la pandemia del Covid-19 que ya ha alcanzado a los trabajadores de sus propios hospitales.

El mandatario critica además a la delegada estatal del IMSS, Desiree Sagarnada Durante, a quien asegura no ha visto en las unidades de la institución durante la emergencia sanitaria.

"No he visto al Seguro Social en Baja California hacer un reporte, conozco a la delegada porque vino a presentarse después de dos meses de estar en funciones pero no la he vuelto a ver".

Bonilla Valdez afirmó además que por el Covid-19, los médicos y trabajadores del IMSS "caen como moscas" porque no se les ha dotado de los equipos necesarios para protegerse.

Por su parte, el secretario de Salud, dijo que durante este lunes hará un recorrido por los hospitales del IMSS, en especial el Hospital Regional número 20 donde 21 trabajadores están contagiados de Covid-19.

El mandatario también hizo alusión al video que difundió el actor y comediante Eugenio Derbez, quien dijo habló de la situación real del IMSS aunque sin datos precisos.

Sociedad Atención en hospitales privados tendrá el mismo costo que el IMSS e ISSSTE

Sociedad IMSS descarta brote de Covid-19 en Hospital General de Tlalnepantla