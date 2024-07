Desconfían padres de normalistas del informe de AMLO

Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa calificaron de incompleto el informe que les entregó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las investigaciones para saber el paradero de los estudiantes desaparecidos desde 2014.

“No porque se reciba el informe quiere decir que yo estoy validando lo que está diciendo el presidente, faltan muchas cosas: le hace falta tocar a los militares, este informe no dice nada, no me dice nada de los militares y de las próximas detenciones, de las comunicaciones, de la comunicación del normalista infiltrado, las conversaciones que estaban reportando los mandos superiores, o sea, no hay nada de eso”, dijo a El Sol de México, Clemente Rodríguez Moreno, padre del normalista desaparecido, Christián Rodríguez Telumbre.

El pasado 9 de julio el presidente confirmó la entrega del primer reporte sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.

“Sí, ya se envió ayer él informe, es un primer reporte, todavía faltan cuando menos uno o dos más, para los padres. Entonces, quiero que primero ellos conozcan lo que les estoy informando y después vemos”, dijo el presidente López Obrador desde su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Clemente Rodríguez dijo que el gobierno Federal debe exigir más información al Ejército mexicano, ya que hacen falta más detalles importantes como las conversaciones entre supuestos militares y el crimen organizado en Guerrero.

“O sea, primero el crimen organizado, estaba solapando a los militares para el trasiego de droga y tener el paso libre de Iguala a Chicago, no nos da confianza este informe que nos entregan”, dijo en una entrevista telefónica con este diario.

Además, exigió al actual Gobierno y la administración entrante de Claudia Sheinbaum, la extradición de Tomás Zerón, quien fungía como titular de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta Procuraduría General de la República y quien se encuentra actualmente en Israel, además cuestionó el trabajo de Marcelo Ebrard al frente de la cancillería mexicana.

“Marcelo Ebrard no hizo nada para extraditar a Tomás Zenón. Esperemos que esta administración haga algo al respecto, Claudia Sheinbaum ya presentó quién será el encargado de Relaciones Exteriores, entonces esperemos que se extradite para que aquí en México rinda cuentas al Estado”, dijo Clemente.

Este 26 de septiembre se cumplirán 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Los padres han presionado, con marchas y plantones, al Gobierno de López Obrador para que cumpla lo que prometió en campaña en 2018, que es la localización de los normalistas y castigo a los responsables.