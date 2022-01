Contagios de Covid-19 se acercan a niveles de la tercera ola; registran 20 mil 626 en 24 horas

En las últimas 24 horas, México registró 20 mil 626 nuevos contagios de Covid-19 y 94 defunciones. En la víspera del Día de Reyes, el número de contagios ya era similar a los que se contabilizaron en agosto de 2020, cuando el país enfrentaba el pico de la tercera ola de la pandemia.

Según datos del informe técnico de la Secretaría de Salud (SSa), desde que el virus SARS-CoV-2 llegó a territorio nacional, el 27 de febrero de 2020, a la fecha, México acumula oficialmente cuatro millones 29 mil 274 contagios y 299 mil 805 decesos.

Estas muertes en lo que va de la pandemia equivalen a que toda la gente que vive en Pachuca, Hidalgo; o en Tampico, Tamaulipas; o en Tehuacán, Puebla, o en Playa del Carmen, Quintana Roo, con alrededor de 300 mil habitantes cada una, dejaran de existir.

La dependencia federal también señala que actualmente hay 74 mil 392 casos activos de coronavirus, con una tasa de incidencia de 57.2 casos por cada 100 mil habitantes.

En medio de esta alza en los contagios, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló ayer por la mañana que la nueva variante Ómicron ha incluido en los casos que parecen incrementarse sin control.

“Está afectando mucho la nueva variante, pero afortunadamente no es grave, no hay hospitalizaciones y, lo más importante de todo, no hay fallecimientos. De todas maneras, hay que cuidarse más. Es que es la temporada, hay mucho frío, es una temporada de enfermedades respiratorias y hay que cuidarse”, señaló el mandatario en su conferencia matutina.

Aprovechó también para informar que el subsecretario de Salud y encargado del manejo de la pandemia, Hugo López-Gatell, salió negativo a la prueba de Covid y sólo tiene “un catarro común”.

En la última semana los contagios diarios se han incrementado drásticamente y los sitios donde se aplican pruebas de detección están a tope.

El lunes pasado 10 mil contagios en 24 horas, en tanto que el martes fueron 15 mil 184, cifra diaria más alta en los últimos cuatro meses. Y ayer ya fueron 20 mil 626, cifra similar a los 20 mil 633 casos que se alcanzaron el 21 de agosto de 2020, una de estadísticas más altas en el pico de la tercera ola.

El reporte más reciente de la Secretaría de Salud detalla que las entidades con más casos de Covid-19 son Ciudad de México, con 20 mil 889; Baja California Sur, con cinco mil 553, y el Estado de México, con cuatro mil 898.

Asimismo, la distribución por sexo en los casos confirmados muestra un predomino en mujeres con 50.4 por ciento. La mediana de edad es de 39 años.

En lo que respecta al avance en la campaña de vacunación, el informe técnico destaca que se aplicaron 191 mil 455 dosis, para sumar un total de 149 millones 574 mil 164.

Estas dosis corresponden a 82 millones 114 mil 490 personas inmunizadas, 88 por ciento de la población adulta en México.

Ayer también se habilitó el registro de vacunación para que las personas a partir de 40 años en el país puedan apuntarse para recibir su tercera dosis de refuerzo.

Mientras tanto, en la capital del país, ciudadanos hacen largas filas realizarse una prueba en kioscos y clínicas privadas ante la sospecha de estar contagiados.

Para muchos vecinos de Ciudad de México, las pruebas gratuitas de la sanidad pública son su única opción para saber si están infectados. Sin embargo, la demanda ha rebasado la capacidad de atención de los centros de salud.

Hasta el lunes, las autoridades capitalinas realizaban un promedio de 10 mil test diarios, pero pronto decidieron duplicarlas e instalaron ocho nuevos módulos en centros comerciales.

La aplicación de pruebas comenzó hace dos días en algunos kioscos, sin embargo, en estos sitios dan 50 turnos que a partir de las 9:00 horas y por la afluencia de gente, no todos alcanzan.





