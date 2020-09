Coneval identifica programas del gobierno para atender pandemia

Ante la emergencia sanitaria por Covid-19, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) sugirió al Gobierno Federal un par de consideraciones que podrían contribuir a la atención de la pandemia en México.

El Consejo resaltó que bajo el contexto que atraviesa nuestro país, es necesario considerar y priorizar los programas y acciones de desarrollo social que puedan ser relevantes para la reducción de los efectos adversos en la salud y en el ingreso económico.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

En ese sentido, el Coneval identificó como relevantes 47 de 149 programas del Gobierno para la atención de la emergencia sanitaria provocada por el nuevo virus, de los cuales 26 contribuyen a reducir las afectaciones provocadas por la falta de ingreso de los hogares, mediante la transferencia directa de apoyos a la población.

Sociedad México suma 74 mil 949 muertos por Covid-19

Por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el organismo identificó el programa IMSS-BIENESTAR, el cual otorga servicios de salud y contribuye a reducir la mortalidad materna; Atención a la Salud, un esquema que busca reducir las complicaciones obstétricas y perinatales, así como el acceso a los servicios de salud.

Entre los que corresponden a la Secretaría de Salud (Ssa) se encuentran: el programa de Vacunación, Prevención y Atención contra las Adicciones, Prevención y Control de Enfermedades, Calidad en la Atención Médica, Vigilancia Epidemiológica, entre otros.

Referente a los programas de Bienestar, el Consejo subrayó como relevantes la pensión para el de las personas adultas mayores, el Programa de Fomento a la Economía Social, la pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, el Seguro de Vida para Jefas de Familia, y Sembrando Vida, entre otros.

Los esquemas anteriores, fueron considerados relevantes por el apoyo que brindan no solo para la mejora de los servicios de salud, sino también para el acceso de la población a estos servicios, debido a que, “de no existir, esta población no podría ser atendida en este contexto”, desglosó el Coneval.

Asimismo, en el documento de “Consideraciones para el proceso presupuestario 2021”, el Consejo invitó a las autoridades federales a diseñar una estrategia integral que permita afrontar con la urgencia necesaria la crisis sanitaria y disminuir la pérdida de vidas, generar un plan de acción de mediano y largo plazo para garantizar el ejercicio de los derechos sociales a toda la población, considerando la contracción económica.

También señaló que se deben considerar medidas adicionales de atención a quienes pierdan su fuente de ingreso como resultado de la contingencia y a sectores urbanos que están más expuestos.

“Utilizar los programas existentes para canalizar medidas emergentes en dos escenarios de ampliación de cobertura: la atención de los programas al resto de su población potencial (población elegible pero aún no atendida en 2019) y 30 por ciento de incremento en su cobertura”, sugirió.

Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast

Deezer