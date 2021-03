Austeridad afecta abasto de medicinas: Nosotrxs

A lo largo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador el problema del desabasto de medicinas “no se ha corregido, más bien se ha agravado y no vemos cambio” como consecuencia de la “preocupación obsesiva” de “comprar barato y gastar menos”, pero en ello el derecho a la salud de 12 millones de personas se sigue vulnerando, aseguró Mauricio Merino, coordinador general de la organización Nosotrxs.

“Hemos actuado de buena fe, no queremos que regrese el pasado, no nos gusta el pasado, estamos en contra del pasado corrupto, abusivo, oscuro y elitista. No queremos eso, no vamos por eso, lo que queremos es ir al futuro donde se respeten los derechos fundamentales. El derecho a la salud es uno de los primordiales, queremos futuro, no pasado”.

En entrevista con El Sol de México explicó que en los últimos dos años las organizaciones sociales, civiles y de padres de familia han “explorado todo, hemos explorado todo, CNDH, tribunales, amparos, estudios, organización colectiva, hemos hecho presentaciones públicas, pronunciamientos y hemos actuado de buena fe. Repito y subrayo, no tenemos mala fe”.

El politólogo e integrante del Colectivo Cero Desabasto aseguró que en el último año en México se dejaron de dar 45 millones de consultas por cualquier enfermedad en el sistema de salud y el acceso a los medicamentos no se ha garantizado.

Explicó también que en estos números “no hay otros datos porque son los datos del Gobierno federal. Es un hecho que se han surtido menos recetas por millones y es un hecho que se han caído las consultas médicas por millones”.

Indicó que después de tener un diálogo con el Gobierno a través de la Secretaría de Salud, en la segunda parte del estudio que se realizaba con la presencia de la Organización de Naciones Unidas y especialistas de alto nivel y reconocimiento internacional, la representación gubernamental se retiró de la mesa que tenía el propósito de plantear el panorama de des- abasto en los siete subsistemas de salud.

Consideró que en la Secretaría de Salud y en general en el Gobierno están más preocupados por ahorrar, tienen la necesidad de que se gaste menos. “Están preocupados y no les faltan razones, por este abuso que existe en la industria farmacéutica o que se vendan medicamentos que no corresponden con los catálogos, tienen razón y estamos de acuerdo con esa posición. El problema es que mientras cambian los métodos de compra se desatiende también lo que hemos llamado el huachicol de las medicinas”.

El desabasto de medicamentos no es nuevo, enfatizó, por ello el Colectivo surgió desde la administración del presidente Enrique Peña y continua en este gobierno debido a que sigue la necesidad de atender a pacientes con enfermedades crónicas y que no tienen recursos suficientes para hacerse de los medicamentos y están sujetos a tratamientos muy caros para poder sobrevivir.

Las cifras muestran que se siguieron agravando como consecuencia del impacto de la pandemia de Covid-19 y desatendieron otros padecimientos crónicos.

Relató que sí lograron trabajar por un tiempo con los funcionarios interesados de la Secretaría de Salud, “también hay gente buena, el problema es que luego topa con la pared de Andrés Manuel López Obrador. En las últimas comunicaciones que tuvimos con los funcionarios fueron explícitos, nos dijeron, 'el presidente López Obrador no permite estos diálogos con ustedes', así de simple: es Andrés Manuel López Obrador. Así de patológico se volvió el país. Es el país donde el Presidente decide todo y todo mundo le tiene miedo o veneración. Entonces, no se puede dialogar si el Presidente no abre la puerta”, dijo Merino Huerta a nombre de las 40 organizaciones que conforman el Colectivo Cero Desabasto.