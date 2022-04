Aumentan los suicidios en cárceles pese a alerta de CNDH

A pesar de que en 2020 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó sobre el riesgo de 603 casos de personas privadas de la libertad con posibles conductas de riesgo suicida en los 287 centros penitenciarios del país, el año pasado se registraron 103 eventos de este tipo.

Los suicidios en las 260 prisiones estatales, las 13 a cargo del gobierno de la Ciudad de México y las 14 bajo resguardo del Gobierno federal pasaron de 60 en el año 2019 a 100 en el 2020 y a 103 durante el año pasado.

Ello, de acuerdo con datos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La tendencia de suicidios en las cárceles del país presenta un crecimiento desde 2019.

En los reportes mensuales de ese organismo, que preside el comisionado José Ángel Ávila Pérez, secretario de gobierno de la Ciudad de México en la administración de Marcelo Ebrard (2006-2012), estos eventos aumentaron significativamente de 2019 a 2020, al pasar de 60 a 100 casos en ese periodo.

De los 603 padecimientos que reportó el OADPRS a la CNDH en 2020 como el número de personas con posibles conductas de riesgo suicida, 464 estaban bajo tratamiento médico o psicológico, 58 no lo llevaban, cuatro fueron reportadas como “pendientes” y en 77 no se especificó si contaban con tratamiento.

Los centros penitenciarios estatales fueron los que registraron el mayor número de suicidios el año pasado, con 90 casos, mientras que en los penales federales se reportaron 13 hechos.

Sonora fue la entidad que reportó más eventos de este tipo, con 12, mientras que los penales estatales de Colima registraron ocho suicidios en 2021; Chihuahua siete; Puebla y Michoacán seis; San Luis Potosí cinco, y Tamaulipas y la Ciudad de México cuatro.

Los penales federales que tuvieron mayor incidencia de suicidios en 2021 fueron el Cefereso No. 13, en Oaxaca, con cinco hechos, y el Centro Federal de Readaptación Psicosocial (Ceferepsi), en el municipio de Ayala, Morelos, con dos casos.

El Cefereso No. 12, en Guanajuato; el Cefereso No. 11, en Sonora; el Cefereso No. 5 “Oriente”, en Veracruz; el Cefereso Femenil No. 16, en Morelos; el Cefereso No. 14, en Durango, y el Centro Penitenciario Federal (Cepefe) No. 18, en Coahuila, registran un suicidio cada uno.

Los meses que presentaron una mayor incidencia en estos casos fueron septiembre, con 19 suicidios (16 en penales estatales y tres en federales); junio, con 12 casos (diez en cárceles estatales y dos en federales), y diciembre, con nueve hechos, todos en centros penitenciarios de los estados.

INTENTOS DE SUICIDIO

Según los informes mensuales del OADPRS de 2021, también se registraron un total de 52 intentos de suicidio en las cárceles del país, de los cuales 34 se dieron en los penales estatales y de la Ciudad de México y 18 en los centros penitenciarios federales.

Las cárceles estatales en donde se reportaron más eventos de intentos de suicidio fueron las de Sonora, con 11; Chihuahua, con seis; Colima y Puebla, con cuatro cada uno; Morelos, con tres; Baja California y Durango, con dos cada uno, y San Luis Potosí y Campeche, con un suicidio respectivamente.

En cuanto a los penales a cargo del gobierno federal, el Centro Federal de Readaptación Psicosocial (Ceferepsi), en Ayala, Morelos, registró cinco intentos de suicidio el año pasado. El Cefereso No. 13, en Oaxaca, tuvo cuatro eventos. Y, finalmente, el Cefereso No. 7 “Nor-Noreste” y el No. 14, ambos en Durango, registraron dos eventos cada uno.

Noviembre fue el mes con el mayor número de incidentes de ese tipo, con ocho en total (siete en penales estatales y uno en prisiones federales).

Le siguen octubre, con siete (cuatro en cárceles federales y tres en estatales); diciembre, con seis (tres en penales estatales y tres en federales), y abril también con seis (cinco en centros penitenciarios estatales y uno en un penal federal).

De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020 de la CNDH, los suicidios en los penales del país se dan específicamente en hombres jóvenes, con trastornos mentales, así como en personas privadas de la libertad con problemas de uso de sustancias (abstinencia).

También –dice el informe– en reos con impacto psicológico del encarcelamiento; con antecedentes de comisión de conductas suicidas previas; por la ausencia de personal de resguardo penitenciario; por situaciones de aislamiento, bajos niveles de vigilancia y coordinación o con ausencia/deficiencia en programas ocupacionales; por acoso y por ausencia de redes de apoyo, entre otras.

LA MAYORÍA, POR AHORCAMIENTO

La CNDH detalla en ese mismo reporte que de los 100 suicidios que se presentaron en los penales del país en 2020, 84 se dieron por ahorcamiento, estrangulación, asfixia y/o anoxia; en nueve la autoridad aún no ha determinado el método. Otros seis fueron “por autoagresión” y uno más por arma blanca.

Respecto a las áreas de los centros penitenciarios donde ocurrieron estos eventos, el organismo documentó que 36 se dieron en estancias y/o dormitorios, 25 en diferentes áreas o módulos, 20 en baños o regaderas, diez en pasillos o pabellones, cinco en áreas médicas y cuatro en áreas de visita conyugal.

En 77 de los 100 casos “se desconoce la causa del suicidio, 12 se registraron debido a depresión y/o padecimientos psicológicos y 11 por problemas familiares y/o sentimentales”.

@RivelinoRueda