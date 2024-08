AMLO pide a la FGR seguir investigando el homicidio de Melesio Cuén

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como un acierto que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajera el caso del homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), y pidió pidió a la institución seguir investigando e informar de sus hallazgos.

Las declaraciones del presidente se dan un día después de que la FGR emitiera un comunicado donde da cuenta de irregularidades en la carpeta de investigación que abrió la Fiscalía estatal de Sinaloa, en específico, las discrepancias en el número de disparos que presuntamente privaron de la vida al exrector.

“Por eso nosotros queremos que se haga una investigación a fondo, seria, y que se informe de todo. Y esperar nada más a que se tengan elementos de la Fiscalía y estén informando con toda libertad”, dijo.

“La versión inicial en el caso del rector versó sobre que había sido ejecutado en la gasolinera, que había puesto resistencia, incluso eso fue lo que había declarado el testigo, el que lo acompañaba. Luego el señor Zambada dice: no, lo asesinaron donde se dio el encuentro. Ahora la Fiscalía está dando a conocer que hay cosas que no coinciden”, dijo el mandatario.

López Obrador también reiteró su apoyo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien "El Mayo Zambada" señala como uno de los participantes de la reunión donde habría sido asesinado Cuén Ojeda.

“Porque no sabemos si él estaba enterado de esta situación. Ya él ha dicho que no estaba en el país. Pero vamos a esperarnos, vamos a esperar a tener toda la información y a que se aclare. Que no sea cómo antes que se ocultaban las cosas. No ocultar absolutamente nada y conocer las causas, ¿por qué se detiene o se secuestra al señor Zambada? ¿Quienes participan? Si había o no había acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, todo, todo, todo