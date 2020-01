AMLO niega represión de GN a migrantes que intentaron cruzar por el Río Suchiate

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la Guardia Nacional haya reprimido a los migrantes hondureños que intentaron cruzar a México por el Río Suchiate.

Explicó que como en todos los países se procura la aplicación de la ley sin violar los derechos humanos y brindándoles protección en su camino a Estados Unidos.

“Los desaparecían, entonces, porque cuando dicen, ¿por qué la Guardia Nacional?, pues porque necesitamos las leyes, como lo hacen todos los países sin violar derechos humanos y también con protección”, defendió durante la conferencia mañanera.

Reclamó que los conservadores están “a la caza del gazapo”, para responsabilizar a la Guardia Nacional de agresiones contra los migrantes, pero callaron en las administraciones pasadas.

“Yo sólo les digo dos cosas, una que se procura la ley sin violar derechos humanos, eso lo hemos logrado, incluso ayer, nuestros adversarios los conservadores, quisieran que se reprimiera. Tener la foto, los que no decían nada antes y ahora están a la caza del gazapo”, comentó.

El primer mandatario destacó que es necesario su registro al pasar por nuestro país, porque de lo contrario, no se les puede brindar protección y es cuando los atrapan las bandas de delincuentes en el norte del país.

“Derechos humanos, ofrecer refugio y aunque parezca contradictorio, protección, porque si no los cuidamos, si no sabemos quiénes son, si no tenemos un registro, pasan y llegan al norte y los atrapan las bandas de delincuentes y los agreden, porque así era antes también”, defendió.