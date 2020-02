AMLO, el presidente más feminista de la historia: Irma Eréndira

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador es el más feminista de toda la historia.

Esto como respuesta a un tuit de la periodista Lydia Cacho, luego de que escribiera que le sorprendía que ella “quien siempre fue libre” descalifique el movimiento impulsado por mujeres a través de redes sociales.

Esto se llama misoginia introyectada y está descalificando a todo el movimiento de mujeres.👉🏼 Mejor 'paro de hombres' o mujeres estarán tentadas a lavar platos en casa: Eréndira Sandoval https://t.co/ixWzjFEpEe vía @pajaropolitico — Lydia Cacho (@lydiacachosi) February 23, 2020

La periodista escribió a Sandoval que su actitud se llama misoginia introyectada y que esto descalifica al movimiento de mujeres.

Ante los tuits de Cacho, Irma Eréndira decidió defenderse y le dijo a Lydia que le sorprendía que reprodujera las manipulaciones de los medios en especial porque fue víctima de estas.

Pues a mí lo que me sorprende, querida @LydiaCacho, es que reproduzcas las manipulaciones de los medios, sobre todo tú que fuiste víctima de tantas.



La evidente ironía de “lavar trastes” fue precisamente para llamar la atención de lo retrógrada de una convocatoria que invita... https://t.co/CLVUeUZGa8 — Irma Eréndira Sandoval B. (@Irma_Sandoval) February 23, 2020

También mencionó que lo de lavar trastes fue una ironía evidente para llamar la atención sobre una convocatoria retrógrada.

Y remató diciendo que aunque les duela, López Obrador es el Presidente más feministas de la historia contemporánea.

Por cierto, el Licenciado @lopezobrador_ no es “mi presidente” sino el de todas las mexicanas y, aunque les duela, es el Presidente más feminista de la historia contemporánea... — Irma Eréndira Sandoval B. (@Irma_Sandoval) February 23, 2020

Pero… ¿por qué comenzó todo el pleito en Twitter?

Luego de que un grupo de mujeres lanzara la convocatoria #UnDíaSinNosotras para que las mujeres se sumen a un paro nacional este 9 de marzo, la titular de la SFP mandó un mensaje en su Twitter en el que pedía a mujeres se apropien de los espacios públicos en lugar de quedarse en sus casas a lavar platos y arreglar ropa.

A través de una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, la funcionaria federal también propuso que mejor se lleve a cabo un “paro de hombres", que consistiría en “que ellos se queden en casa y no twitten, no acosen, no insulten y nos dejen paz”.