AMLO condena crímenes de odio contra comunidad LGBT+

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, condenó este martes una ola reciente de crímenes de odio contra la comunidad LGBT al denunciar que, detrás de ellos, está la ideología del conservadurismo.



“Nosotros estamos en contra de los agravios y desde luego de los crímenes de odio, estamos constantemente protegiendo a todos los ciudadanos y son acciones ilegales, de carácter autoritario, de gente, de malas entrañas, irrespetuosos", manifestó el mandatario en el Palacio Nacional.

Asimismo, agregó que su Gobierno tiene que garantizar la libertad a todos y “reprobamos estos actos y se castigan, en todos los casos, no hay delitos que no se castigan porque no hay impunidad”.

Sin embargo, aprovechó para arremeter en contra de sus opositores a quienes encasilla como “conservadores” y dijo: “el conservadurismo —ofrezco, disculpas por insistir—, pero son muy autoritarios en este aspecto y en otros, mientras acusó que ellos “son partidarios de razzias, no respetan la diversidad sexual, esa es una característica del conservadurismo. Requieren de mucha formación, de mucha educación, hay dirigentes a nivel mundial, de derecha, que se han atrevido a declarar que ellos no aceptarían a un hijo homosexual”, acusó.

López Obrador, quien antes ha recibido críticas de grupos progresistas por mostrar ambivalencia, respeto a la comunidad LGBT, ahora prometió castigar los hechos.

Además, se diferenció de los políticos de derecha y conservadores.

"No aceptamos la impunidad y lo vamos a seguir haciendo, es una postura muy clara, en el conservadurismo, ofrezco disculpas por insistir, pero son muy autoritarios, en este aspecto y en otros, son partidarios de razias, no respetan la diversidad sexual, esa es una característica del conservadurismo”, dijo.

La última vez que el presidente López Obrador asumió la defensa de la comunidad LGBT+ fue el 17 de mayo de 2019, cuando se sumó a las celebraciones de mes del “orgullo gay”, a través de sus redes sociales y en su conferencia de prensa anunció fecha como el “Día Nacional de la Lucha Contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia”.

México es considerado el segundo país de Latinoamérica con más violencia por homofobia y transfobia, después de Brasil, según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT de la Fundación Arcoíris.

Aun así, la población que se reconoce como LGBT+ asciende a 5 millones de personas en México, donde está prohibida la discriminación por "preferencia sexual" en la Constitución

“Nosotros tenemos en México que seguir combatiendo el racismo, el clasismo, la discriminación y les voy a dar una buena noticia, vamos avanzando, vamos ganando en ese proceso”, declaró López Obrador.

El gobernante mexicano aprovechó para cuestionar a otros mandatarios de derechas y conservadores.

“Hay dirigentes a nivel mundial de derecha que se han atrevido a declarar que ellos no aceptarían a un hijo homosexual, imagínense el atraso de ese pensamiento conservador, si esto lo declara un dirigente mundial, pues cómo está el pensamiento conservador en todos lados”, comentó.