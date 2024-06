Presidencia atribuye violencia en Tila, Chiapas, a una confrontación entre el mismo pueblo

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su pesar por los recientes episodios de violencia en Tila, Chiapas, y describió la situación como "una confrontación entre el mismo pueblo".

“Esto que está sucediendo en Tila es muy lamentable porque no es la lucha contra el aparato del Estado opresor, o represor, o la lucha contra un cacicazgo. No, es una confrontación entre el mismo pueblo porque no se ha podido armonizar, buscar la unidad”, comentó el Presidente durante su conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional.

López Obrador indicó que solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) brindar protección a los habitantes de la región afectada.

“Afortunadamente se logró porque había un enfrentamiento entre los pobladores, o entre quienes no están en el poblado, pero es el mismo pueblo, y se logró proteger a muchas familias que salieron, se les protegió y se apaciguaron las cosas”, explicó.

El mandatario agregó que ha instruido la formación de “un equipo” compuesto por varias dependencias del gobierno para asistir a los afectados.

Mencionó que ya se han establecido dos campamentos que están siendo abastecidos con alimentos y otros suministros necesarios.

“Lo que queremos es buscar el acuerdo para que regresen a sus casas y regrese la paz”, enfatizó López Obrador, subrayando el objetivo de restaurar la normalidad y la tranquilidad en la comunidad de Tila.

El presidente reiteró su compromiso de trabajar por la armonización y la unidad en las comunidades indígenas y rurales del país, para evitar que conflictos internos deriven en violencia y desplazamientos forzados.

