Alerta SIP sobre impunidad para asesinos de periodistas en México

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió sobre la impunidad que gozan en el país los autores de ataques y asesinados de periodistas en México.

Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información del organismo, destacó que en los últimos 37 años fueron asesinados en el país 213 periodistas, un promedio de seis por año, cifra que ha crecido.

"Hay además una tendencia en ascenso y pasmosa impunidad para los autores materiales e intelectuales (de estos crímenes)", dijo el periodista durante su participación en la 79 Asamblea General de la SIP, que se realiza en la Ciudad de México esta semana.

Jornet destacó que los sexenios más violentos contra los comunicadores mexicanos son el de Felipe Calderón, con 59 asesinados entre 2006 y 2012, y el actual de Andrés Manuel López Obrador con 55 muertes violentas en lo que va de gobierno.

"Un promedio de 11 periodistas ultimados por año, prácticamente el doble del promedio de estos 37 años", destacó el también director de La Voz del Interior, de Argentina.

Jornet lamentó la ausencia del Presidente de la República en el evento para dialogar sobre la seguridad y la libertad de prensa.

Destacó que en el último año la cifra de periodistas asesinados en el país decayó a tres y uno desaparecido, pero subrayó que este resultado no es motivo de entusiasmo sino apenas una señal positiva en medio de "una tragedia que debe tener fin".

No obstante, el directivo aseveró que estos atentados no pararán si el presidente López Obrador continúa con sus mensajes hostiles contra medios, si no hay recursos para la protección de comunicadores, si no se asume la seguridad de estos como política de Estado y si no se trabaja en reducir las tasas de impunidad en los casos de amenaza y ataques a la prensa.