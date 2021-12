Alerta Cofepris posible falsificación en productos de sal de uvas

Al menos tres lotes falsificados fueron detectados del producto antiácido Sal de Uvas Picot, en su versión de cinco gramos, lo cual representa un riesgo para la salud. Por medio de un comunicado, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), alertó sobre estos productos, por lo que pidió a los consumidores estar atentos.

En su información, explicaron que los lotes falsificados muestran el riesgo sanitario 394 SSA VI y que fueron identificados con los Lotes: CE94 con fecha de caducidad para octubre de 2023; BTI3 con fecha de caducidad para diciembre de 2023 y lote CK83 con fecha de caducidad para diciembre de 2024.

➡️ Cofepris alerta por venta de Tempra adulterado

El organismo detalló que fue la empresa RB Salute México S.A. de C.V., la cual se encarga de la fabricación de Sal de Uvas Picot, fue quien presentó la denuncia pertinente, en donde señaló que ellos no fueron responsables de la fabricación de los lotes de esos productos.

¿CÓMO IDENTIFICAR EL PRODUCTO FALSIFICADO?

Para que los consumidores estén atentos y no consuman este producto falsificado, se dieron a conocer los datos e información que debe verificarse para saber que es real. Primero se debe identificar el lote del empaque para comparar que no se trata de alguno de los señalados arriba como peligrosos.

Estos productos vienen en su empaque conocido de cinco gramos con la presentación en colores verde, blanco y rojo. En la parte frontal existe una distorsión en la imagen y el texto sobre el gramaje es poco legible, por lo que las letras pueden verse deformadas y los círculos desfasados. De igual forma, cuenta con la leyenda “para malestar estomacal”.

Respecto al reverso, la caducidad no corresponde con la original, también, el texto es ilegible y la imagen de la mujer embarazada no es nítida por lo que no se distingue. Los bordes lucen más gruesos como irregulares.

Cofepris ⚠️alerta sobre la falsificación de tres lotes del antiácido Sal de Uvas Picot, en presentación de 5 gramos. 👇🏻https://t.co/W9xMnuzDMj pic.twitter.com/uvasizjlCm — COFEPRIS (@COFEPRIS) December 29, 2021

En cuanto al producto, al ser fraudulento tiene una coloración con una tonalidad más blanca que el Sal de Uvas Picot original. A diferencia de los productos reales, en este se pueden ver la formación de grumos a pesar de no tener contacto con el agua o algún líquido.

En caso de que se compre un producto de lote falsificado, se debe evitar su consumo y realizar la denuncia en el sitio web de gob.mx/cofepris. En tanto, la Cofepris afirmó que mantiene las acciones de vigilancia para evitar que tanto productos, empresas o establecimientos incumplan con la legislación sanitaria vigente y sus productos representen un peligro para la salud.

🧵En cuanto al contenido, también es fraudulento, ya que tiene una coloración en una tonalidad más blanca que la original, y se forman grumos: pic.twitter.com/zdhy28FQjt — COFEPRIS (@COFEPRIS) December 29, 2021

¿PARA QUÉ SIRVE SAL DE UVAS?

Productos como Sal de Uvas son conocidos antiácidos realizados por un compuesto de bicarbonato de sodio, ácido cítrico y ácido tartárico proveniente de la uva. Su uso principal se da para el alivio de las agruras, acidez e indigestión, por lo que en épocas de fiestas como la actual son de los productos más consumidos por las personas.

Es conocido por actuar de manera rápida como efectiva, por lo que la sensación de alivio puede ser inmediata. De manera general se recomienda consumir de uno a dos sobres cada cuatro o seis horas hasta aliviar los malestares, aunque no se debe exceder de seis sobres al día.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Como cualquier producto, su consumo en exceso puede traer complicaciones en la salud, desde desgaste en los dientes a causa de su fórmula o irritación en el sistema digestivo. Aquellas personas con dolor abdominal, diarrea, vómito, como con enfermedades como alcalosis respiratoria, hipocalcemia o hipocloremia no deben consumirlo.









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️