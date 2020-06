Monreal plantea desaparecer IFT, Cofece y CRE para crear nuevo instituto

Como parte del T-MEC, el senador Ricardo Monreal Ávila planteó desaparecer al IFT, COFECE y CRE y crear al Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (INMECOB), el cual tendrá por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir y combatir los monopolios en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.

El presupuesto 2020 de IFT, COFECE y CRE suma dos mil 375 millones 356 mil pesos, con la creación del INMECOB disminuiría a mil 875 millones 356 mil 400 pesos, es decir, un ahorro de 21.05%, lo cual se traducirá en 500 millones de pesos al año.

De acuerdo con el coordinador de Morena, dicho instituto será un órgano constitucional autónomo, dado que el T-MEC obliga a que el organismo regulador de telecomunicaciones sea independiente y no rinda cuentas a un proveedor de servicios públicos de telecomunicaciones.

El INMECOB integrará al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

El organismo propuesto tendrá por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones; asimismo, fomentará el desarrollo eficiente del sector energético y protegerá los intereses de los usuarios y propiciará una adecuada cobertura nacional.

Monreal explica que los sectores de las telecomunicaciones y la radiodifusión, así como el sector energético, comparten características comunes: infraestructura de redes; externalidades; economías de escala; existencia de insumos esenciales; necesidad de acceso a instalaciones de operadores históricos; cadenas de producción complejas; complementariedad, compatibilidad y estándares, y mercados de pocos competidores.

El INMECOB tendría atribuciones para garantizar la competencia y libre concurrencia en todos los sectores y mercados del país; la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones y la prestación de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión; así como la emisión de la regulación necesaria en esos sectores.

Promoverá el fomento y desarrollo eficiente del sector energético, propiciará la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios en dicho sector y también la generación de electricidad, los servicios públicos de transmisión y distribución eléctrica, la transmisión y distribución eléctrica que no forma parte del servicio público y la comercialización de electricidad.

Monreal Ávila detalla que las facultades anteriores estarán destinadas a garantizar los derechos humanos contenidos en nuestra Constitución, así como a fortalecer la competencia y libre concurrencia en los sectores mencionados, todo ello buscando como fin último “incrementar el bienestar del pueblo de México”.

Asegura que tendrá plena independencia en la implementación de su estructura orgánica. No estará supeditado a ningún otro órgano del Estado, pero sí estará sujeto a un régimen de rendición de cuentas ante el Poder Legislativo, afirma.

El instituto se integrará por cinco consejeros, con un máximo de tres de un mismo género, que integran el pleno, incluido su presidente. Además, contará con dos salas: la Primera Sala atenderá temas de competencia; la Segunda regulación de redes. Los consejeros serán designados por el Ejecutivo Federal a propuesta del Senado para encargos escalonados de 7 años.

El senador puntualiza que el Senado de la República emitirá la convocatoria, verificará el cumplimiento de requisitos de los aspirantes a consejeros y realizará entrevistas correspondientes. La Cámara alta propondrá una lista de entre tres y cinco candidatos al Presidente de la República para que éste designe al consejero respectivo.

El INMECOB, subraya, será una institución sustentada en los principios de eficiencia, eficacia, austeridad, honestidad, profesionalismo, ética, vocación por el servicio público.

Además, su administración debe convertirse en un referente nacional e internacional en la aplicación de modelos de gestión pública modernos, en los que se generen entornos de colaboración, privilegiando una alta productividad, orientación a resultados y cercanía con la sociedad.

CRE GASTA MILLONES EN RENTAS

El Sol de México dio a conocer que desde 2015 la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha pagado más de 404 millones de pesos por el mantenimiento y renta de Element Corporativo, un edificio catalogado como inteligente, así como por el alquiler de mobiliario que incluye sillas, mesas, archiveros, escritorios, racks y sillones.

El documento para el alquiler del edificio ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos, conocido como Anillo Periférico Sur, número 172, en la colonia Merced Gómez de la Ciudad de México, es por cinco años, pero fue modificado en 2017, 2018 y 2019 para elevar el costo de la renta y del mantenimiento.

Para amueblar el edificio, la CRE firmó dos contratos, también en 2015.

El contrato de renta con la empresa Aparatos Electromecánicos Von Haucke fue por 47 millones 994 mil pesos

El 3 de noviembre de ese año el organismo y la empresa Aparatos Electromecánicos Von Haucke pactaron el pago de 47 millones 994 mil pesos por el servicio de arrendamiento de mobiliario sin opción a compra, el cual fue usado en el Element Corporativo por los servidores públicos. Además, signaron una extensión de este contrato por 14 millones de pesos, lo que permitió a la CRE hacer uso del lote hasta el 31 de octubre de 2019.

En este paquete se incluyó un escritorio para uso del presidente de la CRE durante 36 meses, con un precio de alquiler de 95 mil 574 pesos. El arrendamiento del mismo mueble pero para un director de área cuesta 94 mil 392 pesos, la CRE decidió alquilar 59.

Por el uso de un escritorio general se acordó un pago de 32 mil 101 pesos.

VIAJES A PARÍS EN COFECE

En la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), otro de los organismos propuestos a desaparecer, también se han reportado gastos excesivos.

Este diario reportó en febrero de 2019 que Alejandra Palacios Prieto, presidenta de la Cofece, gastó 250 mil pesos en un viaje a París, realizado del 2 al 11 de junio de 2018.

“Cuando revisas el viaje a París, al que haces referencia, verás que fue uno con una agenda de trabajo muy amplia, con resultados y el de más días”, respondió a El Sol de México la encargada de combatir los monopolios en el país.

Foto: Daniel Galeana | El Sol de México

La Cofece pagó además el costo del boleto de avión que fue de 163 mil 581 pesos, incluidos los 232 pesos que cobró la agencia de viajes por imprimir el documento.

Tenía aprobados 92 mil 389 pesos en viáticos para ese viaje (4,050 euros). Se gastó 87 mil 239 pesos y devolvió cinco mil 150 pesos.

