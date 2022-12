Yasmín Esquivel no cumple con los requisitos para aspirar a presidencia de la SCJN: CCE

La ministra Yasmín Esquivel Mossa no cuenta con los requisitos constitucionales y no debería ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal, así lo consideró anoche en sesión extraordinaria de Consejo Académico, la organización México Justo, A.C. que preside Juan Carlos Pérez Góngora, quien encabeza también el Consejo Empresarial Mexicano.

“Pedimos como sociedad civil organizada que se lleven las acciones indicadas de cara a la nación”.

“Es turno de ustedes ministras y ministros de la SCJN mostrar su honestidad y compromiso con la sociedad al no coludirse con dichos actos de corrupción y solicitar inmediatamente la renuncia de la ministra Esquivel Mossa”, asumió.

"En ese entendido, abrir un episodio de transparencia, honestidad y compromiso por México que ha de ser historia en el Poder Judicial y ha de servir como precedente para los presentes y futuros funcionarios judiciales", acordaron.

"Es turno también que el Senado de la República haga uso de sus facultades que emanan del Artículo 76 Constitucional, numeral VIII, para designar a los ministros de la SCJN de entre la terna que someta a su consideración el Presidente de la República, así como otorgar o negar su aprobación a las solicitudes de licencia o renuncia de los mismos".

Por tanto, de manera urgente y mediante sesión extraordinaria en la Cámara Alta solicitaron se someta a consideración la permanencia de Esquivel Mossa en su cargo actual como ministra de la Corte.

Asimismo, "es momento de que la UNAM deje ver que la academia es una de las labores más nobles en el país por su valor científico e intelectual que aporta a la sociedad".

“También creemos que como una pieza fundamental de objetividad, tenacidad y rigurosidad que le caracteriza, no permita que este caso la desprestigie como Máxima Casa de Estudios”.

Considera que México ya no debe soportar más casos de corrupción que son obvios como lo es este. No es posible que se quiera hacer creer a la sociedad que no es verdad, cuando es evidente. Es una burla y será una burla que una persona con dichas características siga siendo servidora pública de dicha categoría.

“Por lo que esperamos que se resuelva y se sancione este caso con la importancia y rigurosidad que se merece”.

¡No queremos las excusas de Yasmín Esquivel Mossa, queremos su renuncia! demandó el Consejo Académico de México Justo, A.C.

México Justo, considera que debido a las circunstancias, la ministra Yasmín Esquivel Mossa no cumple con los requisitos para aspirar a la presidencia de la SCJN. Foto: Cortesía México Justo, A.C.

Veredicto de la UNAM no importa

Afirmaron que la ministra Yasmín Esquivel Mossa, no cumple con la honorabilidad derivado del plagio existente, sea cual sea la sanción que emita la UNAM.

“Una persona que ha incurrido en un acto de corrupción de tal grado, no puede estar aspirando al cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Aún sin un dictamen definitivo en donde se observen las sanciones que ha de otorgar el Comité de Integridad Académica y Científica de FES Aragón, UNAM “consideramos que aún cuando la sanción fuera mínima y con base en lo que menciona el Artículo 95 Constitucional, sobre los requisitos para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en su último párrafo, dice:

“Los nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica”.

México Justo, A.C., tiene como objetivo fortalecer el Estado de Derecho. Funge como observador del Poder Judicial en busca de la correcta impartición de justicia y de mejores escenarios para coadyuvar en términos de corrupción e impunidad en el país.