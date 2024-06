Xóchitl Gálvez llama “violentador” a AMLO y exige que el TEPJF lo sancione

Xóchilt Gálvez, excandidata presidencial, llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador "violentador" y, además, exigió que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sancione al mandatario por haberla agredido verbalmente durante el proceso electoral.

"Vamos a ver si el presidente realmente es igual ante la ley como lo ha dicho una y otra vez. Hoy estamos viendo que al presidente no se le está sancionando a pesar de haberse involucrado en la elección y a pesar de haber violentado políticamente a una servidora”, acusó Xóchitl Gálvez.

En un video publicado en sus redes sociales, Xóchitl Gálvez recordó que el TEPJF determinó que el presidente cometió violencia política en razón de género en contra de ella y cuestionó el porqué aún no es sancionado.

Política AMLO niega haber cometido violencia política de género contra Xóchitl Gálvez

Todo violentador político de mujeres es multado por el Tribunal Electoral y obligado a tomar un curso de violencia política de género. ¿Por qué el presidente no?Xóchitl Gálvez.

Asimismo, dijo que por tal razón le enviaba al mandatario dos libros, el primero, un manual para que el presidente aprenda a no utilizar un lenguaje sexista y el segundo volumen el libro escrito por los los magistrados del TEPJF sobre violencia política contra las mujeres.

En el video, Xóchitl Gálvez expresó que: “Hace unos días el Tribunal emitió una sentencia donde (confirma que) el presidente sí me violentó políticamente en razón de género. Días después, el presidente lo niega rotundamente, dice que no hay pruebas, que él es un hombre respetuoso de las mujeres. Por eso le estoy enviando este manual que el propio INE le da a leer a hombres violentadores como él, que es el manual para el uso no sexista del lenguaje”, dijo.

Es muy importante que AMLO se de cuenta que violenta a las mujeres: Gálvez

La senadora del PAN afirmó que “es muy importante que el presidente se de cuenta que con sus acciones violenta a las mujeres, sobre todo en el ámbito político”.

Sumado a ello, aseguró que "él tendría que quedar inscrito en el registro de personas violentadoras políticas contra las mujeres, tendría que recibir una sanción económica, pedir una disculpa pública y leer este manual”.

AMLO niega haber violentado a Xóchitl Gálvez

El pasado 20 de junio, el presidente López Obrador negó haber violentado a Gálvez, a pesar de que el TEPJF confirmó que cometió violencia política de género en contra de la senadora, cuando esta fue candidata presidencial de la oposición.

Yo no ofendí a la señora Xóchitl. No hay prueba de eso. No lo hago por principios, No ofendo a nadie, menos a una mujer. Andrés Manuel López Obrador.

Incluso descalificó al TEPJF, al decir que tergiversó sus palabras, mientras insistió en que “nunca” ha ofendido a Xóchitl Gálvez.

El TEPJF expuso que la violencia que ejerció el presidente ocurrió durante sus conferencias mañaneras de los días: 3, 5, 10, 11 y 14 de julio, y, también, los días: 3, 7 y 18 de agosto del año pasado.