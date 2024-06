Sheinbaum llama a no polemizar sobre el papel que jugará Fernández Noroña en la 4T

Claudia Sheinbaum, próxima presidenta de México, llamó a no polemizar el futuro de Gerardo Fernández Noroña en el papel que jurará para la Cuarta Transformación, con quien prometió platicar en los próximos días y, de quien recordó, que hoy es senador por Morena.

“Vamos a conversar en la semana, Gerardo es un compañero que valoramos mucho y lo dije el otro día, él entró a la encuesta por el PT, igual que Manuel Velazco en el Verde, las reglas que están ahí”, manifestó Claudia Sheinbaum ante reporteros en conferencia de prensa.

“Entonces él no es militante de Morena, eso no quiere decir que no seamos parte del mismo movimiento. Apreciamos y valoramos, tan así, que él es senador por Morena, en la lista de Morena. Tan consideramos tan importante que es muy valioso que no está en el PT, que se esperaba que entraran dos por PT y era mucho. Primero es Alberto Anaya…”, expresó la próxima presidenta quien recordó, “dijimos que si no va a entrar por el PT, entre por Morena”.

“Él es un gran legislador, vamos a platicar con él, exactamente es muy valioso. Hay que ver cómo podemos considerarlo. Di mi opinión, firmamos un acuerdo y los senadores tendrán que tomar sus decisiones”. agregó.

Lo anterior es en respuesta a la serie de comentarios que ha hecho Gerardo Fernández por haber sido, según él, excluido de la coordinación del Senado que le tocaba.

“Va a seguir jugando un papel muy importante en el movimiento, de concientización, de formación... la gente quiere muchísimo a Gerardo”. aseguró Sheinbaum.

La futura mandataria destacó que Noroña es “un compañero del movimiento de primera” y que no debería haber polémicas ni de parte de la militancia ni de Noroña mismo.

Noroña participó en la encuesta de selección de candidato a la Presidencia del año pasado en representación del PT, partido en el que militó durante décadas, y aunque “todos son parte del mismo movimiento”, señaló la diferencia de partidos.

Cabe recordar que Gerardo Fernández Noroña expresó su descontento en redes sociales por la selección discreta de los coordinadores de bancadas en el Senado y en la Cámara de Diputados.

“Es incorrecto que digan que los compromisos se cumplen y luego hagan maromas para no cumplir”, expresó Gerardo ante su molestia ante la falta de cumplimiento de acuerdos firmados.

El petista esperaba la coordinación de la bancada guinda en el Senado o un puesto en el Gabinete. Sin embargo, los elegidos fueron Ricardo Monreal, que quedó sexto en la encuesta, y Adán Augusto López, quien prácticamente empató con Noroña en la encuesta.