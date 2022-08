Sergio Gutiérrez recuerda su "cascarita" con El Matador al dejar presidencia en Cámara baja

Sergio Gutiérrez, quien en menos de 24 horas dejará de ser el presidente de la Mesa Directiva, y polémico por algunas de sus actuaciones, se dijo contento por el trabajo que realizó en la Mesa Directiva, pero a la vez defendió sus puntadas, como la de haberse echado una cascarita en el Pleno, la cual justificó la haber tenido dos millones de visitas en las redes sociales.

Al ser cuestionado sobre si “¿Consideras que fueron traspiés, resbalones, novatadas? Por ejemplo, cuando trajiste a Luis Hernández al Pleno a echarse una cascarita”.

Al respeto el aún presidente respondió: “Fueron dos millones de visualizaciones del video, no se dañó nada. Y yo tuve la premisa de abrir la Cámara a todas y a todos. Todas las personas que me visitaron y que me pidieron acceso al Pleno, todas, de todos los partidos, se les permitió”.

Gutierrez expresó satisfacción por permitir que muchas personas visitaran el Pleno y sintieran alegría, emoción, de estar en un lugar al que nunca se podía acceder.

Aprendiendo la dominada perfecta y listo para meter muchos goles 😎⚽️

Cascarita con mi paisano Luis “Matador” Hernández. pic.twitter.com/rz6peOotG6 — Sergio Gutz. Luna (@Sergeluna_S) April 21, 2022

“Yo a todos les permití el acceso al Pleno y creo que es algo que debe continuar, el que cualquier persona pueda acceder a cualquier instalación de la Cámara. Incluso mi propia oficina siempre la tuve abierta, porque si decimos que es la casa del pueblo, efectivamente debe serlo y todos pueden tener acceso a ella”.

Estoy feliz de mi trabajo: Gutiérrez Luna

Sergio Gutiérrez se dijo contento de haber hecho el trabajo correcto, de haber tenido una oportunidad de que como presidente coadyuvó al desarrollo en la sesión.

Reconoció que se dieron momentos de debate intensos, ríspidos, algo normal en un parlamento, pero todas las fuerzas se pudieron expresar, todas dieron sus puntos de vista sobre todos los temas, algunos polémicos, otros no tanto.

“Para mí esa es la labor fundamental del presidente, conducir la Cámara adecuadamente, y creo que en el Pleno fue un trabajo donde siempre hubo piso parejo para todos y esa satisfacción me llevo yo, de haber hecho bien el trabajo”.

El veracruzano manifestó que es normal que a veces los partidos tienen posiciones partidistas, pero como presidente siempre tuve una posición institucional.

“Yo nunca contesté o respondí a esos señalamientos, porque no era mi posición, ahora que no estaré como presidente, pues ya será otro cantar, pero como presidente siempre respeté a todas esas expresiones”.

Aseguró que lo que se dieron en su momento fueron argumentos o razones para decisiones que se tomaron, pero nunca confrontación, porque “yo tenía claro que ese era el papel como presidente y también entiendo que el papel de las diputadas, los diputados o de algunos coordinadores, fue ese, hacer señalamientos contra la presidencia en un contexto político. Así lo tomo y así lo dejo”.

Sobre si le gustaría quedarse indicó que sí, “a todo mundo le gustaría mantenerse en la Mesa, claro que sí, obviamente, pero no, vamos a hacer lo que diga el grupo parlamentario”.

Consideró que va a continuar en algunos momentos y en algunos temas el debate intenso en el Pleno, que es algo que no debe de espantarnos, es algo normal, donde los grupos parlamentarios confrontan sus ideas, sus posiciones, sus ideologías y de frente o de cara a la nación, es algo que continuará seguramente.

Negó que le haya faltado el respeto a alguien con lo de la cascarita y dijo: “Yo no veo que se haya faltado al respeto en nada, respeto a quienes opinan así, pero no hubo ningún daño, no hubo ningún tema, el fútbol es un deporte nacional, se recibió a un ídolo que además es paisano mío, el video tuvo dos millones de visualizaciones ¿Pasó algo? No pasó nada”, concluyó.









