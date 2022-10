Senadores de oposición se lanzan sobre secretario de la Defensa en comparecencia de Rosa Icela

Senadores de la República de oposición cuestionaron la presencia del secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, en la comparecencia de la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, por evadir su responsabilidad de presentarse ante la cámara Alta y responder por los recientes hackeos a la institución.

Rosa Icela llegó al recinto legislativo escoltada por los secretarios, el general Luis Cresencio Sandoval, el almirante José Rafael Ojeda y el comandante Luis Rodríguez Bucio, para tomar el lugar en la Mesa Directiva del Senado y escuchar la comparecencia.

Los senadores de oposición del PAN, PRI, MC y PRD, no esperaron la oportunidad para dirigirse únicamente al secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, quien no tuvo manera de defenderse desde el asiento donde miraba al Pleno del Senado, a todas y cada uno de los señalamientos de los senadores, quienes ni siquiera comentaron sobre los datos de la Glosa del Informe de Gobierno, que presentó la secretaria Rosa Icela.

La senadora Lilly Téllez, en tono por demás mesurado se fue directo sobre los altos mandos militares “hace un año, los altos jefes militares vinieron al Senado a cobijar a la secretaria de Seguridad Pública y hoy llegan a la inversa, escondidos bajo la manga de la secretaria de Seguridad Pública”.

“Su silencio aquí, general (Luis Cresencio), y se lo digo de frente, es un grito que desafía y desprecia a la República, la que usted, general, jura defender y ahora trata con tanto desdén”, mencionó la senadora al momento de voltear a ver al militar.

Lilly Téllez refirió que el general Luis Cresencio es el verdadero autor intelectual y material de las reformas que violentan flagrantemente a la Constitución, además de gozan de privilegios presupuestales desmesurados, pues “tiene ustedes todo el dinero, todo el poder, toda la información, todas las armas y todo el descaro de caminar por encima de la ley”.

Ante las encomiendas que tiene el Ejército, la panista manifestó que el encargado de la Sedena podría comparecer ya ante varias comisiones del Senado, como la Comisión de Turismo, de Derechos Humanos, la Función Pública, Cultura, Relaciones Exteriores, “vaya, el Ejército político empresarial”.

“General, usted prefiere callar porque no puede explicar el desastre en seguridad, los 130 mil muertos, la explosión de la violencia en este sexenio, el baño de sangre en el que está México y del que es responsable este gabinete de seguridad, usted y todos ustedes por acción y omisión”.

Emilio Álvarez Icaza, senador del Grupo Plural, lamentó que fuera una comparecencia de los secretarios de las fuerzas armadas, y que la secretaría Rosa Icela fungiera como vocera de las dos secretarías de la Marina y de la Defensa.

Señaló que lo que está en juego es la democracia de México por el peligroso y el proceso de militarización, “más poder, más recursos, más impunidad ese proceso es lo que atenta contra la democracia”.

Propuso a los titulares de las fuerzas armadas a que comparezcan, porque representan a esas instituciones de Estado que queremos, y que se alejen de comportamientos y de instituciones de gobierno o de aliados de un partido en el poder como ha venido sucediendo el pasado reciente.

Queremos saber que pasa con el Ejército espía; por ejemplo, con Pegasus, que pasa cuando se investiga ilegalmente a periodistas o defensores de derechos humanos y líderes sociales.

Miguel Ángel Mancera, del PRD, dijo que la seguridad pública no se resuelve con buenas intenciones y exigió a Rosa Icela doble esfuerzo ante la necesidad que vive el país.

Afirmó que está claro que no se ha concluido la conformación de la Guardia Nacional, no se ha concluido el despliegue territorial ni su implementación operativa plena y que no se puede contar el acompañamiento de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

Senador por Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, aclaró que solicitar una comparecencia no es una falta de respeto es un ejercicio democrático en el equilibrio de poderes y “tenemos un profundo respeto por todos los cuerpos de seguridad que velan por la tranquilidad de los mexicanos, pero eso no los exime de que seamos severos en el juicio que tenemos que hacer en el tema”.

Reiteró que la estrategia de seguridad de este gobierno ha fracasado, porque la presencia de las fuerzas armadas no ha reducido la inseguridad y la violencia en el país a pesar de la triplicación de las fuerzas armadas en las calles.

“No hay compromiso para que se fortalezcan las instituciones policiacas en los tres órdenes de gobierno, cuando solo 3 de cada 10 tienen un certificado único policial y el 80 por ciento son militares y de manera paralela se ha abandonado a las policías locales”.

Por su parte, Claudia Edit Anaya, del PRI, enfatizó que no es un problema reciente la resquebrajada seguridad y como van las cosas traerá perores complicaciones para la legalidad y la justicia, por lo que es pertinente que los secretarios de las fuerzas armadas tengan claridad del terrible hoyo negro en el que este gobierno los está metiendo y que sin duda terminará por lastimar profundamente y en muchos sentidos a nuestras fuerzas armadas.

Recordó a ambos secretarios (a Luis Cresencio y a Rafael Ojeda) que “ustedes tiene y lo saben, que desde 1996 potestad jurídica para apoyar al Estado mexicano en tareas de seguridad pública, desde su inclusión en el consejo de seguridad en ese año, no solo lo permitió el artículo 89 constitucional vigente, lo ratificó la SCJN, en donde, con ciertos parámetros, especifica una ruta de actuación a esa colaboración, lo hizo en la sentencia Godoy y esa autorización legal no caduca ni en el 2024 ni en el 2028 simplemente no caduca, y lo que necesitamos es regular de mejor manera cómo vamos a salvaguardar jurídicamente su actuación”.

Germán Martínez Cázares, senador del Grupo Plural inició su participación: “Señor Sandoval, mis palabras como senador de la República en relación a las reformas que se sometieron a nuestra competencia sobre el mundo militar ni fueron tendenciosas, ni las movió interés o ambición personal, ni buscaron apartar a la ciudadanía de sus Fuerzas Armadas, como usted afirmó en septiembre pasado”.

“Quienes hemos hecho señalamientos a las tareas castrenses, en ejercicio de nuestra labor legislativa, no merecemos su reproche, no se lo acepto, no soy su tropa, ni debemos pensar igual”.

“La dignidad no es un asunto de estrellas en el hombro, sino de mexicanos estrellados contra la ineptitud de sus gobiernos. Y si acaso usted valiera más que otros mexicanos por sus insignias, entonces México estaría cerca de un autoritarismo militar”.

Martínez Cázares recordó que “ninguna persona es más que otra en una República, como lo soñó Benito Juárez. A los tribunales militares Benito Juárez les cesó de conocer de negocios civiles. Juárez tenía clara la frontera entre civilización y militarización. Eso dije y lo sostengo, mi argumento entonces es tendenciosamente juarista”.

Para defender los funcionarios federales, el senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, quien fue el último en intervenir en esta comparecencia, inició: “están muy furiosos los de la derecha, lo que se sientan a la derecha. Es sorprendente, decía, tanta ironía, tanto cinismo, tanto descaro; se les olvida y tienen inteligencia y memoria corta, cuando la inseguridad ha sido una herencia maldita que el Presidente López Obrador recibió; es una herencia de los gobiernos pasados que descompusieron, que provocaron la descomposición del tejido social”.

“El Presidente de la República, el licenciado López Obrador, recibió el país hecho pedazos, hecho trizas, con una corrupción impresionante, con una descomposición inaudita, con una destrucción del tejido social inverosímil”, manifestó el senador.

Monreal en su participación respondió a la senadora Lilly Téllez “quienes insultan, quienes con perversidad culpan al Ejército de la aprobación de las reformas que por mayoría calificada logramos, y especulan que se entregaron a cambio dinero y hasta relojes, no es más que el fanatismo y la falsedad ramplona de ganar el debate en la calle”.

Manifestó que el Ejército, durante 27 años se mantuvo en la inconstitucionalidad en sus tareas de seguridad pública. “Yo lo felicito a usted, secretario de la Defensa y felicito al secretario de Marina, porque con razón exigieron, con razón exigieron que, a sus soldados, a sus soldados los asistiera la base constitucional”.