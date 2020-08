¿Renuncia Samuel García a Movimiento Ciudadano por corrupción?

La madrugada de este martes el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, se volvió tendencia luego de que comenzará a circular una supuesta renuncia a su partido a través de su cuenta oficial.

En dicha renuncia, supuestamente, el senador acusó a Luis Donaldo Riojas de corrupción y renunciaba a la posibilidad de llegar a la gubernatura de Nuevo León.

“Veo con gran tristeza y decepción como he sido relegado de un partido al cual yo le he dedicado tanto, lo cual no estoy dispuesto a permitir el hecho de que no me han sabido valorar, por lo cual a través de este medio anuncio mi renuncia al partido Movimiento Ciudadano y a cualquier aspiración política”, se lee en el documento que más tarde fue eliminado.

En la supuesta renuncia explicaba que había asumido en varias ocasiones “culpas de otros compañeros del partido”, las cuales le habían generado “un enorme costo político sin merecerlo”.

También acusaba a su compañero Luis Donaldo Colosio Riojas de presuntamente aprovecharse de la polémica en la que se vio envuelto, luego de que pidiera a su esposa que no mostrara su pierna en una transmisión en vivo y de que fuera acusado de misógino. Incluso, en el comunicado que subieron a sus redes, acusó de vender servicios legales de hasta por un millón de pesos al Congreso del Estado, “específicamente a la bancada de Morena”.

Desmiente supuesta renuncia

Tras toda la controversia, el senador desmintió la renuncia y aclaró que sus cuentas fueron hackeadas por lo que pidió a la ciudadanía no hacer caso a lo publicado en éstas, hasta que pudieran recuperar sus redes sociales.

Señaló que más tarde dará un posicionamiento:

Me desperté con noticias falsas

En un video en Facebook, el senador comentó haber despertado con la noticia de su supuesta renuncia, una denuncia a Luis Donaldo Colosio, hechos que reiteró son falsos y que su cuenta había sido hackeada, por lo que emitiría un comunicado oficial.

“Muy buenos días hoy martes 25 de agosto me acabo de levantar con muchas llamadas perdidas, con muchas sorpresas, y noticias falsas. Fui hackeado en la madrugada. Terminé de leer el post en donde renunciaba y me peleaba con mi buen amigo Luis Donaldo Colosio; todo eso es falso y más tarde voy a dar un comunicado oficial”.