Reaparece Anaya, demanda seriedad ante Covid-19

Ricardo Anaya Cortés, excandidato presidencial, reapareció para demandar seriedad sobre la expansión del Coronavirus en el mundo, así como para exigir hacer a un lado la politiquería y tomar acciones, como sociedad y gobierno, a fin de abordar esta pandemia y evitar mayores problemas en salud y economía.

"Este virus no distingue entre mujeres y hombres, no reconoce códigos postales o ideologías, no son tiempos de política son tiempos de solidaridad", expresó en un vídeo compartido en sus redes sociales.

"No es momento de pleitos entre políticos, eso nada va a resolver. No se trata de pelear con el Presidente o con nuestros líderes democráticamente electos, pero sí de exigir seriedad para que se escuche los expertos cuya recomendaciones se apoyan en evidencia científica", añadió.

El también exdirigente nacional del PAN advirtió que expertos sostienen que México seguirá la misma trayectoria por la que pasó China, otros países asiáticos, Italia, España, el resto de Europa y Estados Unidos, que dijo, ya se acerca cada vez más a declarar una cuarentena nacional.

"La situación, créanme, es muchísimo más grave de lo que hoy parece, tanto en términos de salud como también en términos económicos, por favor tómenlo en serio", enfatizó.

En este sentido, Anaya Cortés subrayó la importancia de adquirir las pruebas confirmatorias para el Coronavirus, pues señaló "no podemos acabar con un problema si no sabemos dónde está. Hay que hacer pruebas, pruebas y más pruebas. Hay que hacerle la prueba a todos los casos sospechosos y aislar a quien resulte positivo".

También pidió evitar las compras de pánico, poner especial atención en el cuidado de adultos mayores, y en la medida de lo posible, permanecer en casa para evitar que el contagio comunitario se acelere.

Ante despidos y cierre de negocios, el desplome del petróleo y la devaluación del peso también recomendó ofrecer mecanismos específicos a la población para que puedan satisfacer sus necesidades básicas mientras dure la epidemia y para que puedan permanecer en su casa si resultan contagiados, sin afectar la subsistencia de su familia.

"Como se ha hecho en otras partes del mundo tenemos que diseñar programas para ayudar a la gente que va a quedar desamparada y evitar la quiebra permanente de las empresas y cierre definitivo de pequeños negocios", comentó.

En el audiovisual, Ricardo Anaya enfatizó que México tiene la fuerza para enfrentar esta crisis como se hizo después de los terremotos de 2017 y otros fenómenos naturales, pues sostuvo somos un país en el que la fraternidad, la solidaridad y la empatía son parte de nuestra esencia".

"México somos todos y nos necesitamos todos. Vienen tiempos muy difíciles, pero el sol volverá a salir. México saldrá fortalecido de esta crisis y tendremos la fuerza para demostrar, una vez más, como lo hemos hecho después de terremotos y desastres naturales", apuntó.