PRI en el Senado llama a atender violencia en Sinaloa: queremos que las autoridades hagan algo

A casi un mes que estalló la violencia entre bandas del Cártel de Sinaloa en Culiacán, los ciudadanos amanecieron este jueves con narcomantas con mensajes dirigidos a la nueva presidenta Claudia Sheinbaum. Por ello, el PRI en el Senado de la República hizo un llamado para que el Gobierno federal y estatal atienda la situación de violencia en la entidad.

La senadora del PRI por Sinaloa Paloma Sánchez mencionó que las personas en su estado han paralizado sus actividades productivas por el temor ante los enfrentamientos del crimen organizado, por lo que hizo un llamado para que el Gobierno federal “ponga los ojos en Sinaloa” y trabaje para detener la violencia".

"¿Qué queremos? Que las autoridades hagan algo y que les den la certeza a las familias sinaloenses de lo que está pasando. Muchos dicen no, pues que renuncie (el gobernador Rubén Rocha)”, puntualizó.

Sociedad Familias de desaparecidos protestan en Culiacán por un alto a la violencia

“Yo les pido con el corazón, no busco dividir, no busco más polarizar del tema, solo le pido que pongan los ojos en Sinaloa porque así se está viviendo. Pueden ver en redes sociales, no lo cuento yo. Muchos negocios de jóvenes emprendedores se están cerrando, jóvenes que te cuentan llorando como empezaban su negocio y lo tuvieron que cerrar, tiendas que prefieren ya vender en línea porque es mucha la delincuencia, familias que siguen en sus casas. Eso es lo que se está viviendo en Sinaloa ahorita y les pido porque no hay todavía una estrategia donde realmente se combata lo que está pasando en Culiacán”, dijo la senadora del PRI.

Este jueves por la mañana, presuntamente el cártel de “Los Chapitos”, que se ha enfrentado con el grupo de “Los Mayos” desde hace tres semanas en Sinaloa, habrían colocado narcomantas con un mensaje dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum en Culiacán que decía: “Sigan mandando carne de cañón”.

Ante esto, la senadora de Sonora comentó que la próxima semana se cumple un mes que empezó la lucha que hay entre carteles en el estado y agregó que “fue muy desafortunado” ver al gobernador del estado Rubén Rocha diciendo que “no pasa nada” en su entidad. “¿No pasa nada? Que vayan con las familias sinaloenses a Culiacán y pregunten. El fin de semana fue desafortunado, el compañero de un gran amigo, un gran ser humano, lo secuestraron, fue mi coordinador de campaña en el municipio de Elota y la verdad es que es un gran, ahora ya no está con nosotros y al otro día es otro y al otro día es otro y siguen aumentando los números de desaparecidos y también de muertes”.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

La legisladora también se refirió al caso del asesinato ocurrido ayer por dos elementos del Ejército mexicano de 6 migrantes en Chiapas y dijo que, aunque respeta mucho a los militares y al Ejército, “es desafortunado lo que pasó. Yo creo que en general lo que nosotros hablábamos en el tema de la Guardia Nacional es que lo que no ha funcionado es la estrategia, este modelo no es lo que sirve, ya se equivocaron, no sólo este sexenio se equivocó el sexenio pasado, se equivocó un sexenio antes y llevamos tres con la misma estrategia que lo único que hacen es moverlos como sea. Ya pasó la Guardia Nacional, yo siempre lo he dicho, ojalá sea yo la que esté en un error y que realmente las cosas funcionen”, concluyó.