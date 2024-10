PAN propone que titular de CNDH sea elegida por voto popular

El PAN en el Senado de la República presentó una iniciativa de reforma constitucional para que el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sea elegido por voto popular.

A través del senador y dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, se anunció la presentación de la iniciativa para que la titular de la CNDH sea electa con el voto popular de los mexicanos.

“Se supone que es la gran defensoría del pueblo de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, yo aquí es donde le diría al gobierno morenista qué objeción tendrían en que esta comisión, que hoy es un cero a la izquierda, realmente pueda ser electa por toda la gente en todo el país”, afirmó.

En conferencia de prensa desde el Senado de la República, el político michoacano dijo que este proceso es distinto al de la elección de ministros, jueces, magistrados, que ocupa cierto nivel de tecnificación, capacidad y no solo popularidad.

Recordó que la CNDH es quien defiende a la gente de abusos del poder del Gobierno federal, estatal y municipal.

El dirigente del principal partido opositor también aprovechó para responder las críticas de la nueva presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en torno a su propuesta para tipificar el delito de narco-terrorismo dentro del Código Penal Federal y lanzó un reto a la mandataria para que corrija la estrategia de seguridad en el país.

Sobre la tipificación del delito de narcoterrorismo, dijo que el fin es que se pueda tener colaboración internacional y resultados efectivos.

Cortés Mendoza extendió la mano a Sheinbaum a nombre de su partido, para cambiar la estrategia y que exista una verdadera coordinación y colaboración internacional en el combate al crimen organizado.

“No se trata de sumisión, no se trata de perder la autonomía o soberanía de nuestro país. La soberanía la pierden los mexicanos cuando no pueden transitar en una carretera, cuando no pueden vender sus productos sin que los extorsionen”, expuso.