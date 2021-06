PAN fue un desastre en las elecciones: Francisco Domínguez

Los resultados de Acción Nacional en las pasadas elecciones fueron un desastre, consideró Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro, quien añadió que obtener dos de 15 gubernaturas no puede ser bueno.

“Sí se obtuvieron (buenos) resultados en Cámara de Diputados, pero en lo demás no. Eran 15 gubernaturas, y pareciera que en 11 no jugamos porque sólo cuentan Querétaro, San Luis Potosí, Chihuahua y Baja California Sur. Pero tuvimos candidatos y candidatas en los otros 11 estados, candidatos a presidentes municipales, a congresos locales. Y de 15 (gubernaturas), tener dos es un desastre. Hay quien lo toma diferente”, dijo en entrevista con El Sol de México.

Política Morena y PAN son los partidos que más votos lograron para el Congreso

A nivel federal, Acción Nacional fue el partido de oposición que más avanzó al pasar de 79 curules en San Lázaro a por lo menos 106, cifra que podría aumentar dependiendo del reparto de los diputados plurinominales.

Por estos números, el líder nacional del PAN, Marko Cortés, consideró que no fue un fracaso la alianza con el PRI y el PRD, aunque Domínguez no lo ve así.

“Creo que se tiene que hacer una reflexión muy profunda, yo he visto triunfalismos que no son ciertos, desde mi punto de vista personal”, también añadió Domínguez Servién “En la permanente (del PAN), un día después de la elección, llamé en Zoom a hacer una reflexión seria. No hay ningún triunfo, sino todo lo contrario. Habría que empezar a tomar las cuestiones con seriedad, saber ganar elecciones y poder prepararse para el 2024, porque cuando termina una elección viene de inmediato la otra”, dijo.

Otro lugar donde Acción Nacional tuvo buenos resultados, reconoció, fue en la Ciudad de México, pero esto lo atribuyó más al voto de castigo contra el partido en el gobierno que a otro factor.

“Hay que reconocer que hubo un gran triunfo de la alianza en el corredor del Valle de México, pero en la Ciudad de México fue por castigo, no fue por otra cuestión”, consideró el mandatario queretano.

NUEVO MAPA

Las elecciones del pasado 6 de junio redefinieron el mapa político del país debido a que Morena ganó 11 gubernaturas, que sumadas a las que ya tenía, lo convierten en el partido que gobernará más estados.

Francisco Domínguez, quien dejará la gubernatura de Querétaro el 30 de septiembre próximo, espera que este cambio en el mapa estatal no modifique la relación que existe entre las entidades federativas con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo espero que no (cambie la relación con los gobernadores). El Presidente tiene el Gobierno de la República, sí tendrá aliados, ahora gobernarán más de la mitad de los estados del país con gobernadores y gobernadoras de Morena”.

Sólo en la zona centro del país y Chihuahua, Francisco Domínguez considera que sí se puede presumir un triunfo del panismo.

“Fuimos (Querétaro) donde hubo más margen (de victoria), aunque hubo buena elección en Guanajuato y Aguascalientes, y ni qué digamos de la hombrada de Chihuahua con la gobernadora Maru Campos. Creo que el centro del país —aunque se perdió San Luis Potosí—, entre Aguascalientes, Guanajuato y ahora Querétaro, y de la parte norte con Chihuahua, somos los que alzamos el triunfo verdadero de Acción Nacional en todo México”.

Querétaro fue donde el PAN obtuvo la victoria más contundente con Mauricio Kuri reteniendo la gubernatura, al tiempo que conservaron la mayoría en el Congreso local y las alcaldías.

Pese a ello, Domínguez Servién reiteró que el partido debe hacer una reflexión sobre los resultados, ya que la elección ya pasó y ahora viene la de 2024, donde la ciudadanía evaluará el desempeño de los políticos.

EL FUTURO

El lunes pasado, Francisco Domínguez informó que su administración acababa de liquidar la deuda bancaria del estado, por lo que dejará a su sucesor finanzas sanas, lo que incluye pago al día a proveedores y dinero suficiente para la nómina y aguinaldos en lo que resta del año.

Ahora, a sólo tres meses de que termine su periodo de gobierno, el panista aseguró que desconoce a qué se va a dedicar a partir del 1 de octubre.