Ofrezco a raudales experiencia y buena fe: Muñoz Ledo

Con el bagaje de las experiencias de presidir en sus momentos el PRI y el PRD, Porfirio Muñoz Ledo propone en la presente contienda por la presidencia de Morena una candidatura de unidad, “porque cada quien anda por ahora, volando su propio avión”.

“Somos varios precandidatos, 51 a la presidencia, pero dentro de dos semanas habrá seis candidatos nada más. A ver si con toda generosidad y ganas de ayudar, podemos conversar para que haya un candidato único tanto para la presidencia del partido como para la secretaría general, donde hay 54 aspirantes”, comenta en entrevista.

El político, exdiplomático y legislador, delinea a El Sol de México el programa que tiene para sacar a Morena de la crisis. Habla de congruencia política, de organización para hacer de este movimiento un partido que tenga vida propia, con debate hacia adentro y hacia afuera. No dejarle al Presidente de la República todas las pelotas que mandan sino que él tenga más tiempo para ejercer plenamente todos los aspectos del gobierno en épocas particularmente difíciles.

“Un partido ético es lo que necesitamos. Un partido de respeto, de corrección en el trato político. Un partido orgánico, formal, leal, con decencia política”, es lo que busca. Y ofrece a raudales experiencia política y buena fe.

Para Muñoz Ledo, un partido que está en contra de la corrupción no puede admitir corrupción en su seno. Si es un partido del pueblo, no puede ser al mismo tiempo un partido del dinero como algunos pretenden. No puede ser las dos cosas al mismo tiempo.

El legislador, de amplia carrera política, comenta además: “Ya tengo varias semanas de trabajar exhaustivamente, hablando con medios de información, con compañeros militantes, para poner un programa, para darle orden y mejor organización al partido que como tal no la tiene en el país. Seguimos siendo ante todo un movimiento”.

El año que entra se juegan muchísimos puestos de representación en el país: 21 mil 368 y 15 gubernaturas. La estructura representativa del país, todas las diputaciones se van a decidir mayoritariamente en 2021. Y eso va a ser definitivo para el futuro inmediato y posterior de México, apunta.

“Tenemos pocos meses por delante para organizarnos bien… Entonces, Morena que sigue siendo y esperamos por mucho tiempo, el partido mayoritario, tiene que enfrentar las próximas elecciones federales con la mayor unidad interna posible, seleccionar primero a nuestros candidatos con una unidad muy grande”.

El diputado Muñoz Ledo tiene confianza en ganar la dirigencia de Morena. “Todas las encuestas serias que conozco van en ese sentido. Y bueno, ya tenemos que prepararnos. No es que estemos excedidos de confianza, pero todo indica que vamos a ganar dentro del partido”, vaticinó.

MAYOR COHERENCIA NACIONAL

Aunque más de 50 aspiran a dirigir Morena, Muñoz Ledo es quien presume más experiencia. De los problemas que se vienen, que considera “muy fuertes, no solamente económicos”, él refiere: “Hay un dislocamiento de los gobernadores del país, que renuncian a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago)”.

“Necesitamos mayor coherencia nacional, sosegar la política, serenar a los contendientes. Finalmente, los problemas del país son problemas de todos. Quienes tenemos más experiencia política y mayores votos en las urnas, estamos obligados no solamente a ver por nosotros mismos sino a luchar después de la unidad de Morena, también por coincidencias fundamentales en el país”.

El experimentado político considera que no le falta rumbo programático a Morena. “No, en los documentos básicos del partido, la Declaración de Principios que viene desde el año 2012, ahí están las soluciones. Sólo hay que leerlas y discutirlas. Se nos olvida que en la Declaración de nuestro partido dice que no hay pensamiento único, sino capacidad de disentir y participar dentro de un objetivo común”.

Entonces, “lo que tenemos que hacer es leer mejor los documentos y discutirlos y apretarlos. Tenemos muchas cosas por delante”.

El exdiplomático hizo un llamado a los otros contendientes a la dirigencia del partido para recuperar, restaurar la unidad y no dejarse arrollar por las injusticias de los órganos electorales.

— En cuánto a la fórmula con la senadora Citlalli Hernández, en la Secretaría General

— Ah, bueno. Es una magnifica militante, senadora. Tiene mucho acercamiento a las bases. Ahora nada más nos van a elegir a dos pero luego, tendrán que nombrar a los otros miembros del CEN. Ahí vamos a ver la capacidad que tengamos todos para que haya una representación amplia, plural, solida e incluyente de las corrientes y miembros del partido.

Muñoz Ledo también hizo un llamado a los medios de comunicación para que difundan las ideas de los candidatos a presidir el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador, “porque las encuestas se van a hacer sin ver mucho a quien se postula”.

“Los días próximos, necesitamos una tarea de penetración, de difusión entre familiares, amigos, vecinos, porque prácticamente todo mundo va a votar en nuestras elecciones internas. Hay que acatar la resolución del TEPJF. Lo que preocupa es que lo acate el INE porque a ellos no se les puede pedir nada que esté fuera de la ley y sin embargo, lo van a acatar; pero ya veremos”. Y remata: “Creo que nos va a ir bien al final, con la participación de todos”.

— ¿Optimista?

-Los líderes deben contagiar optimismo razonado, tampoco demasiada confianza. Siempre hay que cuidarse en política y en la vida, máxime en épocas de pandemia.