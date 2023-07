México no cumplirá compromiso de Ebrard en SRE: solo abrirá una embajada

La nueva canciller, Alicia Bárcena Ibarra, reconoció que será imposible cumplir en lo que resta del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador con el compromiso que hiciera su antecesor, Marcelo Ebrard, de abrir cinco nuevas embajadas en Asia y África.

El miércoles pasado, El Sol de México publicó que tras la renuncia del Marcelo Ebrard como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para buscar la candidatura de Morena, el proceso de apertura de nuevas representaciones en Kazajistán, Pakistán, Bangladesh, Costa de Marfil y Senegal fue puesto en pausa.

Ayer, durante una reunión con medios de comunicación, la nueva responsable de la política exterior dijo que “no es cualquier cosa abrir una embajada”, por lo que los 14 meses que restan del gobierno actual no serán suficientes para abrir las representaciones diplomáticas que Ebrard Casaubon prometió en enero pasado. “Seamos realistas, abrir una embajada no es cualquier cosa y la verdad es que no las vamos a poder abrir”, dijo.

Bárcena Ibarra agregó que será sólo la embajada en Kazajistán la que estrene este gobierno en los próximos meses.

El excanciller prometió que el titular en esa embajada y en las otras cuatro que se tenían previstas abrir, serían elegidos por concurso entre los integrantes del Servicio Exterior Mexicano (SEM), proceso que, de acuerdo con Bárcena, se está llevando a cabo.