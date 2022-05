"Amor con amor se paga", el mensaje de Ebrard a AMLO

“Amor con amor se paga. ¡Gracias por tantos años de amistad, presidente!”, es el mensaje de Marcelo Ebrard a Andrés Manuel López Obrador en sus redes sociales, en respuesta a los comentarios de agradecimiento que realizó el mandatario a su gabinete en su conferencia mañanera.

"Qué sería el Presidente sin un equipo, sin un respaldo de un grupo de mujeres y hombres con ideales y convicciones”, expresó el jefe del Ejecutivo federal.

La publicación en la cuenta de Facebook del titular de la SRE se da horas después que el mandatario afirmó que el canciller tiene posibilidades para ser candidato de Morena rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, al igual que Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de CDMX, y Adán Augusto López, secretario de Gobernación.

El fin de semana pasado, tanto Ebrard como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México realizaron giras de proselitismo: el canciller viajó a Durango para apoyar a Marina Vitela, candidata de Morena a la gubernatura, y Sheinbaum visitó la refinería de Dos Bocas, Tabasco, a invitación de la secretaria de Energía, Rocío Nahle.

Al respecto, el presidente López Obrador dijo que no tiene algún problema para que sus funcionarios hagan proselitismo en sus ratos libres y dijo que hay un relevo generacional importante en su gabinete presidencial para sucederlo en 2024.

“Si no tienen ocupación o ya hicieron su tarea y no le cuesta al gobierno, pueden hacerlo, son ciudadanos, pero yo no lo voy a hacer”, subrayó.

Además, afirmó que no existen "tapados" en su gobierno y todos tienen derecho a participar en la sucesión presidencial.

Sin embargo, aseguró que el pueblo será quién lo decida y sugirió que en Morena se debe elegir al candidato presidencial mediante encuesta para hacer transparente el proceso.

“Voy a estar con el que gane la encuesta; eso sí”, expresó.

