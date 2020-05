La Mañanera vista por Reyes Razo | "No temo al New York Times"

"Es tiempo de ahorrar. De negarse al derroche. De evitar el desperdicio. De rechazar el lujo"-reclamó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, e instó a la comunidad nacional a vivir en austeridad. "Con lo básico. Lo estricto. En rigor, volver a su antiguo modo. Discreto. Apoyó su exhorto-reproche en el verso del poeta Díaz Mirón y su sentencia de que: "Nadie tiene derecho a lo superfluo, mientras alguien carezca de lo estricto". Si bien acusó al bardo -tío de Manuel Bartlett Díaz- de servir a Porfirio Díaz y hasta a Victoriano Huerta.

Conducta que atribuyó a críticos, intelectuales orgánicos, periodistas. Ni modo -deploró: "Se han haburguesado".

Criticó y desechó informaciones difundidas por periódicos extranjeros que días atrás ventilaron que el gobierno mexicano oculta cifras de muertos por el coronavirus. "El periódico estadounidense The New York Times será muy famoso pero ahora procedió con poca, escasa ética.

"He ahí la prueba de que no trabajaron bien. Actuaron tendenciosamente. Escaseó la ética. No nos dejemos apantallar. Procedo con verdad. No temo al The New York Times. Viéndolo bien -varió su tono el Presidente López Obrador- hay que auspiciar el debate. Lo difundido por ese periódico estadounidense refleja la crisis del neoliberalismo.

"Pues -prosiguió López Obrador- lo mismo que The New York Times que Wall Streett Journal, The Washington Post, El País -de España- muestran que viven una crisis que exhibe su decadencia. Pues una crisis sanitaria o económica e supera.

"Pero la decadencia tiene que ver con toda la vida pública. Un derrumbe del modelo político y económico de la comunicación. La nota del The New York Times se convirtió en "refrito". Los conservadores -en nado sincronizado- se lanzaron con todo contra nosotros. No hay que alarmarse."

Luego, el Presidente López Obrador responsabilizó de esos hechos a conservadores a neoliberales. "Están muy molestos. Su mal humor lo perturba. Les pesa mucho que rechacemos su modelo. Nuestra solución pasa por atender a los de abajo. A estimular la economía desde el bolsillo de los habitantes de cualquier poblado.

"Nuestro método deja atrás la idea neoliberal de que la riqueza acumulada termina por derramar beneficios hacia las capas inferiores de la población. "Los vamos a salpicar. Va a permear el beneficio", eso decían. Y nunca ocurrió.

"Sus técnicos, sus economistas alcanzaron rango de sabios: de científicos. ¡Bah! Ante una crisis acudían al expediente de endeudar al país. ¡Nunca se apretaron el cinturón! Que el pueblo se enflacara. Sobrevenía la crisis y Claudio X. González -asesor de Carlos Salinas de Gortari-, le aconsejó a Enrique Peña Nieto: "Súbale el precio al litro de gasolina. Dóblelo. Póngalo a 20 pesos. Peña le hizo caso. Y vean cómo le fue. Claudio X. González que como yo le va a los Cardenales de San Luis en el Beisbol de las Ligas Mayores era un hombre muy influyente. Ya no lo es".

Hombre opuesto a excesos, derroches, lujos el Presidente López Obrador señaló que en el pasado "no hubo director de periódicos u otros medios que criticara al Presidente de la República. Comían con él. Se beneficiaban. Obtenían ventajas. Limitaban la libertad de expresión. ¿Quién iba a criticar que unos 8,000 individuos cuidaran al Presidente de la República? ¡Ocho mil! ¿No es un exceso? ¿Cuánto cuesta ese aparato?

"Me vigilan. Me observan como si me tuvieran bajo un microscopio. Por eso -explicó López Obrador -hablo ahora más lentamente. Quieren agarrarme en error. Están muy agraviados. Porque deben pagar impuestos. Pues durante años se les eximió de esa obligación. A empresas poderosas, ricas, exitosas.

"Llevo años en mi ir y venir por todo el país -narró López Obrador. Pues en décadas jamás coincidí en un aeropuerto o vuelo con un secretario de estado del régimen neoliberal. Lógico, natural. Ellos nunca viajaron en avión de línea. Alquilaban, les prestaban aviones privados. O echaban mano de aviones y helicópteros dl gobierno federal. ¿Rozarse ello con el pueblo? ¡Qué ocurrencia!

"Eran -analizó- los intocables. Los dueños del país. A las antesalas de los personajes del gabinete no llegó nunca el pueblo. Sitio para negociantes. Lugar para gestores. Salas para influyentes y recomendados. El negocio.

"Pues eso ya cambió. Aunque mis adversarios se enojen. La disyuntiva es muy clara. Corrupción, injusticia, monstruosa desigualdad, empobrecimiento, ruina. Vean el Sistema de Salud. Quedó por los suelos. En ruinas. Jugoso negocio. Hasta robarse los medicamentos.

"Eso o el cambio. La revolución de las conciencias. Un cambio pacífico y democrático. En unos días más revelaré el Plan de Recuperación Económica. Vamos bien. Saldremos adelante"

De la "mañanera" de hoy en el Palacio Nacional.

