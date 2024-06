Inversionistas no ven riesgos en México de cara a la transición, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador presume que los inversionistas, como el Citigroup, no ven riesgo en México de cara a la transición del poder a Claudia Sheinbaum.

“No ven ningún riesgo (de devaluación). Y vinieron a reafirmar el compromiso que tienen de seguir invirtiendo en México y le tienen mucha confianza a nuestro país, y ven muy bien de economía de México en esencia”, puntualizó.

Dijo en referencia a la reunión de altos ejecutivos de Citigroup, encabezados por Jane Fraser, su directora global, el 19 de junio pasado con Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda.

Sostuvo también que no cree que haya devaluación del peso y remarcó que los analistas financieros se equivocan al asegurar que triunfaría la oposición. Agregó que en secreto los empresarios están contentos con su gobierno.

“No veo yo ningún problema, ya lo he estado planteando. Al contrario, va a ser una transición tersa, como no se había visto en mucho tiempo. No va a haber ningún sobresalto, nada. Están muy bien las finanzas públicas, está muy bien la recaudación, sigue llegando inversión extranjera, no hay ningún riesgo de la evaluación del peso”, subrayó el presidente este miércoles en su conferencia mañanera, en Palacio Nacional.