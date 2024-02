Haremos una campaña imposible de ignorar: Laura Ballesteros

La nueva coordinadora de campaña del candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, la senadora Laura Ballesteros, afirmó que llevará a tercios la elección y anticipó que el partido naranja será la sorpresa de esta elección, además de que harán una campaña imposible de ignorar.

En entrevista con El Sol de México, la emecista aseguró que Movimiento Ciudadano le apuesta a los jóvenes quienes tienen la gran oportunidad de participar y cambiar el rumbo del país, pero también son importantes los adultos mayores y la clase media que fue ignorada por este gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

¿Qué significa esta nueva encomienda, este reto y compromiso con Movimiento Ciudadano y con el candidato Jorge Álvarez Maynez?

Es un gran honor, yo llevo ya varios años caminando con Álvarez Máynez. Compartimos las mismas causas, representamos a una generación y precisamente por eso acepté la invitación, porque mi generación y la de él van a estar representadas en la boleta con su candidatura, y porque además tenemos muy claro que lo que tenemos por delante es ofrecerle al país una tercera vía, una alternativa de futuro a estos más de 15 millones de jóvenes que estarán votando por primera vez.

A esta mitad de la población que es joven en el país que también estará refrendando su voto, que entendemos que les han fallado quienes son gobierno en este país, que la vieja política no ha dado resultados y que además nos están tratando de reducir a una elección entre dos opciones únicamente, la mala y la peor, donde la vieja política representada por el PRI-AN ya le falló a México no se merece una segunda oportunidad.

Además, en una alianza inexplicable que la gente no compra y no termina de entender y por otro lado Morena que le está fallando al país en este momento y que también forma parte de esta vieja política porque vienen del PRI.

Para nosotros por eso hoy se trata de una misión de nuestra causa, representa esta alternativa, la mejor alternativa a las juventudes y a las personas que quieren apostar por el futuro del país, eso para mí es un gran honor y me siento muy emocionada por iniciar con esta nueva misión.

¿Hacia dónde vas a caminar con el candidato Jorge Álvarez Máynez, quien no es tan conocido como Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez? ¿Qué vas a hacer cómo van a caminar juntos?

Nosotros somos un cardumen, lo hemos dicho, de muchas maneras, no se trata nada más de Jorge, de mí, no se trata de una persona o una personalidad, nosotros somos una nueva generación, que creemos en la democracia, nos gusta la diferencia, nos gusta el derecho a disentir, la colectividad, la diversidad de opiniones y somos muchas personas las que acompañamos en este proyecto a Jorge, está Luis Donaldo Colosio, Clemente Castañeda, Patricia Mercado, Paola Longoria y Verónica Delgadillo; es decir, habemos un grupo importante de personas en todo el territorio, hombres y mujeres jóvenes, personas con trayectoria en lucha y causas probadas que vamos a hacer parte de este proyecto, es lo que más me entusiasma que somos una colectividad, un cardumen.

Lo que vamos a hacer de nuevo es presentarle al país esta opción de futuro, porque eso es lo que creemos que está en juego en esta elección, entre decidir entre lo viejo y lo nuevo, entre el pasado y el futuro, entre las nuevas generaciones y una vieja política que ya le falló al país y que además podemos estar mejor.

Hace unos seis años, la dicotomía de la elección era el cambio, en este momento es la dicotomía del futuro y entre quienes no lo están ofreciendo.

Vamos a poner una campaña muy disyuntiva el 1 de marzo, cuando empiezan las campañas, nosotros hemos sido muy cuidadosos en respetar la ley electoral en un contexto de campaña en donde las dos candidatas (Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez) han violado la ley y la Constitución en materia electoral y normalizado que eso suceda. Nosotros hemos sido respetuosos y arrancaremos el proceso el 1 de marzo que será imposible de ignorar y te adelanto, nosotros vamos a poner una tercera vía en la mesa y vamos a llevar a tercios esta elección.

¿Qué es lo que van a presentar y dónde?

Vamos a arrancar el sábado en Sonora, ya llegará la invitación, estaremos arrancando en Magdalena de Kino, que, además es un lugar importantísimo, cuna de grandes hombres como Luis Donaldo Colosio Murrieta, de ahí también es nuestro candidato “El Pato” que es nuestro candidato por Sonora.

Sonora está controlada por la vieja política desde hace décadas, por lo que tiene que ser desterrada de esta lógica por el bien común del país, por eso creíamos que un México nuevo empieza en el norte y empieza en Sonora.

¿Cuál será la estrategia para borrar las imágenes de que las decisiones de MC se toman entre chelas o una buena cerveza?

A mí me indigna más que la vieja política haya saqueado este país, me indigna más que entre botellas de Petros y acuerdos en lo oscurito se ha decidido la política de este país en los últimos años, parte de la fortaleza que este gobierno ha intentado construir parte justamente de esa diferencia, nosotros no creemos en eso.

Yo creo que una cerveza en el estadio con unos amigos tendría que ofendernos lo más mínimo. Además, Álvarez Máynez le ha dado vuelta a la página a este episodio, quien se haya sentido ofendido hay una disculpa encima de la mesa.

Yo te diría más bien, como nos construimos como generación a partir de lo que se tiene que hacer en el país y que define tus trabajos, tus votaciones en el Congreso y eso es lo que está en la mesa, y nosotros somos socialdemócratas, somos progresistas, somos derecho humanistas y sobre esa lógica estaremos planeando la lógica de la agenda progresista más ambiciosa del país, la agenda ambientalista más ambiciosa del país y ya vendrá el momento de las propuestas arrancando la campaña.

Pero sí te puedo garantizar de nuevo que nos vamos ir en tercios en la contienda, y eso será, evidentemente, trabajo de un movimiento y de un candidato que es Álvarez Máynez que ha caminado con esto. Se ha escrito en el Congreso como un buen parlamentario durante muchos años.

¿Le apuestan a los jóvenes ustedes en MC, qué hay de los adultos mayores y de la clase media que ha ignorado Andrés Manuel López Obrador?

Para nosotros es fundamental construir un país de iguales en donde todos tengamos una participación. En ello, hay que reconocer que este país es de desigualdades, este país tiene muchas divergencias, así lo ha establecido Jorge Álvarez Máynez, eso no lo podemos ignorar, entonces hay que conseguir una plataforma y plural para todas y todos, porque aquí se necesita de todos.

Especialmente entendemos que las juventudes van a jugar un rol fundamental en las clases medias, las juventudes también en las clases más necesitadas, las juventudes que están buscando formar parte de la clase política y participar y muchos de ellos son parte de nuestras candidaturas.

Nosotros entendemos construimos en colectivo en este cardumen que somos importantes, no nos gusta etiquetar porque la clase media pudiera estar encantada hacia una u otra opción, pudiera ser más o menos importante, ese es un error en el que ha caído el Presidente de la República, nosotros te decimos que hay que construir el futuro y todos los sectores del país importantes.

¿Contra quién es el pleito directo de MC? ¿O contra Junto Haremos Historia o contra la oposición PAN, PRI y PRD?

Más bien deberías de preguntarles a ellos con quién es el pleito, porque parecería que están confrontados y al final nosotros recibimos ataques de las dos coaliciones. Si nosotros fuéramos pocos relevantes, si nosotros no tuviéramos un lugar importante en esta lección no nos tomarían en cuenta, pero nosotros recibimos ataques por parte de las dos coaliciones. Todo el tiempo de la alianza, nos ha elegido como su enemigo imaginario, y finalmente les cuesta trabajo entender que vamos a jugar el papel que hemos estado estableciendo y los números lo dicen.

Además, es muy importante señalar que para nosotros el encono del país no abona a la polarización, ese es un pleito entre ellos, nosotros creemos en la política de la reconciliación, la política del diálogo de los diversos y la política del futuro.

¿Hay que temerle a Movimiento Ciudadano, hay que tenerle miedo en estas elecciones? ¿Habrá una sorpresa de Movimiento Ciudadano?

Si nosotros vamos a llevar la elección a tercios y vamos a garantizar cuidar el congreso, cuidar la presidencia de la República, cuidar el futuro del país, esto apenas inicia y nosotros estamos pensando en el país y en los siguientes seis años para que podamos llevar a ese lugar hay que jubilar a la vieja política.

La vieja política no sólo se entiende en una dicotomía entre jóvenes y viejos, la vieja política está llena de jóvenes, está llena de mujeres de liderazgos, con experiencia de personas con capacidad comprobada en la lucha de causas, en la realineación de las fuerzas políticas, y sobre todo en el sentido de la colectividad, que quiere un México mejor y un México nuevo, y eso es lo que representa Álvarez Máynez.