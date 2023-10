Frente Amplio por México tiene ya la estrategia ganadora para el 2024: Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez, aspirante a participar por la presidencia de la República, afirmó que el los dirigentes de los tres partidos del Frente Amplio por México y ella, ya tiene lista la estrategia con la que van a ganar las elecciones del 2024 “la estrategia ganadora".

En reunión con ciudadanos en el WTC, donde se llevaron a cabo “Diálogos Ciudadanos”, Xóchitl Gálvez negó que los partidos del Frente Amplio por México (FAM) la dejaron sola y que la elección ya está definida.

“La corcholata (Claudia Sheinbaum) quiere ganar antes de competir, pero esto no es una dictadura”, señaló luego de que fue recibida con gritos de “unidad, unidad”.

Ente los líderes Marko Cortés del PAN y Jesús Zambrano del PRD, Xóchitl agradeció todo el respaldo hasta ahora brindado, y aunque no estuvo el líder del PRI, Alejandro Moreno, la panista negó cualquier ruptura, “sino todo lo contrario”.

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, aseguró que Xóchitl Gálvez representa fortaleza y cercanía con los ciudadanos. l Foto: Roberto Hernández l El Sol México

La senadora en su participación habló para tranquilizar a sus seguidores frente a lo que viene, pues les dijo que “van a crear rumores para bajar el ánimo”.

Aseguró que remontará la distancia que pueda tener frente a Claudia Sheinbaum, pues aunque admitió que ese 50 por cuento es de que los ciudadanos no me conocen.

“Lo que deben de saber es que 50% del país no me conoce y me va a conocer bien, tengan la certeza de que a mí no se me ha caído el metro, no soy buey.

"Nada de que se me depriman y se me apachurren. No se preocupen, tengan la certeza porque estamos trabajando, hay mucha gente que trabaja a lo wey pero a mi no me gusta eso”, manifestó.

Claudio X. González asistió al evento. l Roberto Hernández l El Sol México

Xóchitl señaló que se ha dedicado a recabar datos, hacer analítica, definir estrategias y procesos; definir responsabilidades y tener indicadores con precisión.

“A los de enfrente, su corcholata quiere ganar antes de competir, pero esto no es una dictadura, es una democracia y esa decisión la van a tomar los mexicanos y esto apenas empieza”, explicó.

“Tienen lana que se han robado (los de Morena). Ellos tienen dinero de sobra, pero nosotros tenemos ideas y corazón de sobra”, manifestó.

En su reunión, la aspirante no detalló ofertas de campaña, pues advirtió que aún no es tiempo, aunque adelantó que tiene una estrategia para que haya medicinas desde el día siguiente de que sean recetadas y para echar a andar el sistema nacional de cuidados.

Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, mostró apoyo a Gálvez. l Foto: Roberto Hernández l El Sol México

Por su parte, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, aseguró que Xóchitl Gálvez representa fortaleza, cercanía y no le debe su postulación a nadie, sino a su propio trabajo, congruencia e historia “y eso es lo que la gente quiere, una persona hecha y derecha a sí misma y no un títere” como lo es Claudia Sheinbaum.

Reiteró que el Frente Amplio por México logró que tres millones de personas se registraran, personas a las que ya se les está llamando y convocando para que sean parte de este proceso, y una vez que llegue el momento de precampañas, dijo, se verá de “qué cuero salen más correas”.

Marko adelantó que ahora se trata de construir el proyecto de país y será el próximo 21 de octubre cuando en Consejo Nacional el PAN apruebe legal y formalmente la coalición y el método de designación, para que sea este órgano quien apruebe formalmente la candidatura a la presidencia de la República.

Santiago Creel también desmostró su respaldo a la aspirante de la candidatura del Frente Amplio por México. l Foto: Roberto Hernández l El Sol México

Además, se avalará la plataforma del Frente Amplio por México, que se registrara ante el Instituto Nacional Electoral.

“Estamos echados para adelante, contentos, porque yo veo en Palacio Nacional que están muy preocupados de lo que estamos haciendo, muy preocupados de los números. Cuando no te preocupa el adversario, simplemente ni lo pelas y todos los días se la pasan hablando de nosotros y saben que tenemos con qué, porque resultó ser la candidata fifí Sheinbaum y la mujer emanada del pueblo Xóchitl Gálvez” expresó.