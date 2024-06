Fernández Noroña fijará postura sobre su exclusión del liderazgo de Morena en el Senado

Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo, mañana fijará postura sobre su exclusión del acuerdo de Morena que garantizaba a las seis corcholatas, que buscaron la candidatura a la presidencia, un puesto en el gabinete federal o el liderazgo del partido en el Congreso.

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el acuerdo incluía sólo a los miembros de Morena y no a los participantes del PT o el Partido Verde, Noroña anunció que fijará su postura previo a la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), programada para el jueves 27 de junio a las 10:00 horas.

Desde ayer por la noche decidí venirme a Tepoztlán. No haré ninguna declaración el día de hoy. Fijaré mi postura, mañana a las 9: 45 de la mañana en el @INEMexico, con la fuente periodística del órgano electoral. Estamos convocados a sesión a las 10 de la mañana. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) June 26, 2024

Fernández Noroña criticó la coordinación dada a Adán Augusto

El lunes, Gerardo Fernández Noroña criticó en una transmisión de su canal de YouTube que a Adán Augusto se le haya dado la coordinación de Morena en el Senado y a Ricardo Monreal el liderazgo en la Cámara de Diputados, aun cuando él quedó arriba de ellos en la encuesta.

Yo quedé en cuarto lugar, y entonces a Adán Augusto le toca coordinar el Senado, ¿Por qué Ricardo Monreal que quedó en último va a coordinar la Cámara de Diputados? Alguien explíqueme eso. Fernández Noroña.

Este día, el presidente López Obrador se pronunció sobre el tema y afirmó que el acuerdo original aplicaba solamente para miembros de Morena.

Quiero mucho a Noroña, nada más que ese acuerdo se hizo con militantes y dirigentes de Morena.Andrés Manuel López Obrador.

“Y para ser más claro, porque pues no voy a andar aquí ocultando cosas, ¿no?, siempre digo lo que pienso y mi pecho no es bodega, el PT propuso a Noroña y el Verde a Manuel, así está. Y el acuerdo original tenía que ver con los que participaban en el movimiento de Morena. O sea, para aclararlo bien. Y no se trata de polemizar sobre esto, yo no tengo nada que ver, nada más que se tiene que procurar la unidad, sí, y aceptar los acuerdos”, dijo el presidente.

La presidenta electa Claudia Sheinbaum anunció que buscará a Noroña para hablar sobre su inconformidad y destacó su aportación al movimiento que encabeza.