Fallo mayúsculo en perjuicio de los mexicanos: diputados opositores sobre aprobación de Miscelánea Fiscal

Diputados de la alianza legislativa PAN, PRI y PRD lamentaron que la mayoría de Morena y sus aliados no aceptaran ningún cambio en las reformas hacendarias propuestas en la Miscelánea Fiscal, cuya aprobación calificaron como una falta de respeto a la legislación y una falla mayúscula en perjuicio de los mexicanos, al tiempo que señalaron que es un augurio para la aprobación del presupuesto de 2022.

En conferencia de prensa, los dirigentes parlamentarios Jorge Romero del PAN, Rubén Moreira del PRI y Luis E. Cházaro del PRD, afirmaron que darán el debate para las casi 500 reservas que se han sumado de la alianza y demostrarán técnicamente el por qué están mal los morenistas y aliados.

En su participación, el coordinador de los priistas Rubén Moreira dijo que “la oposición tiene la razón, porque no hubo un parlamento abierto en donde se escuchara la voz de los jóvenes que están empezando, de los productores del campo, ni de las organizaciones civiles; viene presupuesto, reforma eléctrica y eso es un mal augurio".

Luis Espinoza Cházaro, coordinador del PRD, comentó la alusión de que fue objeto por parte de un diputado de la oposición, del que no dio su nombre, quien le dijo que con su voto -en la aprobación de la miscelánea- lo humillaría.

“No me humilla a mí, humilla a los niños con cáncer, están tazando a las organizaciones civiles, están humillando al campesino, al estudiante que esta matriculado en la escuela pública”.

El diputado Cházaro mencionó que no bajarán una sola de las 500 reservas, y que propuestas como la de elevar a tasa cero al uso de internet, que no fue escuchada, pues tan solo en esta pandemia no se buscó un apoyo ante el confinamiento.

Por su parte, Jorge Romero, coordinador del PAN, criticó a los de Morena, PT y PVEM, a quienes señaló de atender el llamado del presidente para pasar las reformas tal y como vienen, “que por más que les demos razones no escuchan, no se puede ayudar a la gente, ni siquiera dan apariencia de que pongan atención. Cumplen instrucciones, que hizo desde el Poder Ejecutivo, no desde la Comisión de Hacienda”.

El líder panista refirió que darán un debate técnico contra un debate ideológico que pretende Morena. "¿Qué le piden a un joven preparatoriano? Si ni a los de 60 años se les obliga, increíble que una persona que apoya de forma altruista para ayudar, lo sustraigan del régimen general y a las asociaciones", dijo el legislador.









