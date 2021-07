Exhiben a otro hermano de AMLO recibiendo dinero de David León

El portal de noticias Latinus reveló este jueves que Martín de Jesús López Obrador, hermano del presidente de la República, Andrés Manuel López Orador recibió dinero en efectivo de parte de David León Romero, exdirector de Protección Civil federal.

La situación se repite del mismo modo en que hace un año su otro hermano Pío López de igual forma fue captado recibiendo dinero también de León Romero cuando era colaborador del gobierno de Chiapas en la administración del entonces gobernador Manuel Velasco.

En su último programa de Latinus, que dirige el periodista Carlos Loret de Mola, revela un video donde se ve a Martín López recibir dinero de León, en lo que narran supuestamente ocurrió en 2015, cuando Morena surgió como partido político en su primera elección.

El video, titulado “El Martinazo”, muestra una grabación realizada por David León en su casa, quien entrega al hermano menor del presidente de la República 150 mil pesos.

Matín López expresa en la grabación que el dinero recibido es de su hermano, Andrés Manuel, cuando en aquel entonces, era dirigente nacional de Morena.

Fue hace un año cuando Latinus reveló dos videos, en donde se le ve igualmente a León Romero entregar dinero a Pío López Obrador, el otro hermano del presidente.

En su momento señalaron que el dinero, que pudo ascender a dos millones de pesos, presuntamente fue para financiar a Morena y la campaña presidencial de López Obrador, sin que fuese reportado el recurso al INE.