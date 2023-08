Envía AMLO carta a Joe Biden para agradecer apertura de políticas migratorias

Durante su conferencia matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que envió una carta a su homólogo estadounidense, Joe Biden, agradeciéndole la apertura que ha tenido en sus políticas migratorias.

"Le acabo de enviar una carta al presidente (Joe) Biden y le hago un reconocimiento por dos decisiones que ha tomado, una que abrió un camino para migrantes camino legal que no existía, dijo Andrés Manuel López en su conferencia mañanera este miércoles.

“También lo otro, es el único en décadas de los presidentes de Estados Unidos que no ha construido muro y mucho menos actuado como el gobernador de Texas que ha puesto boyas y alambres de púa en el Río Bravo”.

Al evitar responder a la pregunta de una reportera que le cuestionó por el incremento del 26 por ciento de migrantes mexicanos hacia Estados Unidos durante el período de junio y julio, el presidente dijo que Biden “abrió un camino legal” para los migrantes que no existía antes.

“Ahora los migrantes de países de pueblos hermanos pueden hacer un trámite y tener la oportunidad de llegar por la vía legal a Estados Unidos”, y añadió “eso no existía. Nada más había la opción de echarse a andar, correr todos los riesgos para llegar a Estados Unidos".

El presidente López Obrador dijo que Joe Biden es “el único presidente de Estados Unidos que llevó acabo dicha medida migratoria, por lo cual decidió reconocércelo en una misiva.

"Es el único, y se lo reconozco en la carta, que no ha construido un muro y mucho menos actuar como el Gobernador de Texas que ha puesto boyas y alambres en el río Bravo”, destacó.

Al evitar posicionarse por el incremento de inmigrantes mexicanos hacia los Estados Unidos, dijo que es mejor hablar de que muchos mexicanos están saliendo de manera legal para trabajar a Estados Unidos

“¿Por qué no mejor te refieres a esto?, pero no significa negativo, no queremos que se vayan los mexicanos. Ahora te voy a aclarar algo para ser más específicos: ahora hay muchos mexicanos que están saliendo, que son obreros, porque están reclutando trabajadores, mano de obra en Estados Unidos”, sostuvo el presidente.

El mandatario aseguró que en México “ya no es fácil conseguir” obreros calificados como fierreros y soldadores. “México es uno de los países del mundo con menos desempleo”, expresó.

“Las empresas los forman y se van, pero es importante que se vaya disminuyendo la pobreza y la desigualdad que era monstruosa, sobre todo en el gobierno de Salinas de Gortari”, pretextó el mandatario.