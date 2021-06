Encuentro con gobernadores electos de Morena fue muy fraterno: AMLO

Luego de la reunión con los gobernadores electos de la coalición Juntos Haremos Historia, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que trataron los problemas y proyectos de cada entidad y refirió que todos asumieron el compromiso de trabajar con honradez.

"Un encuentro muy fraterno de compañeras y compañeros que han venido luchando desde hace mucho tiempo y fueron electos de manera democrática, son gobernadores electos, legales, legítimos, mujeres y hombres, me sentí muy contento", refirió el mandatario.

Durante la conferencia matutina, López Obrador informó que también recibirá a los otros cuatro gobernadores electos restantes, pero confundió al gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, con el panista Francisco Javier Cabeza de Vaca.

"De Tamaulipas (sic), de Querétaro, ya solicitó audiencia la gobernadora de Chihuahua, y también, en su momento con el gobernador electo de San Luis Potosí", informó.

En opinión del mandatario, se va a llevar a cabo una transición tranquila, pues los conflictos poselectorales se están canalizando al Instituto Nacional Electoral y Tribunal Electoral.

"Todos están conscientes de que hacer un buen gobierno dependen en 99 por ciento de manejar con honradez el presupuesto público, ese es un compromiso que han asumido todos, en el caso de quienes provienen del movimiento que nos trajo a la Presidencia: no mentir, no robar, no traicionar a pueblo, así se sintetiza".

"Ellos tienen esa convicción, estoy contento, tranquilo, satisfechos y digo que le ir muy bien a los estados donde van a gobernar estas mujeres y estos hombres con principios", señaló.

En los próximos días, se prevé que el mandatario sostenga encuentros con los gobernadores para abordar las necesidades específicas de cada entidad.