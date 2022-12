El INE sí se toca, recalca AMLO por fallo contra propaganda de Claudia Sheinbaum

“El INE sí se toca” dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego que el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum deslindarse de las pintas y mensajes que promueven su imagen.

Durante su conferencia matutina de este lunes, pero ahora en Campeche, el mandatario federal añadió sobre la orden del INE que la gente no se debe preocupar por estos asuntos y subrayó “hay que luchar para limpiar de corrupción, de parcialidad al INE, y claro que el INE sí se toca”. Asimismo, acusó que el Instituto está violando "flagrantemente" los artículos 6° y 7° de la Constitución que garantizan la libertad de expresión.

En su arremitida en contra del INE, aseguró que él llegó al poder “no por el INE” sino por el pueblo” y acusó que la autoridad electoral son “árbitros vendidos”, mientras aseguró que ya se terminaron los fraudes, pero acusó que sus opositores “no aceptan razones” y quieren seguir controlando las elecciones y quieren poder pero sin pueblo.

López Obrador aprovechó para leer en su conferencia el artículo 6° de la Constitución que estipula que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición” judicial y el artículo 7° que considera inviolable “la libertad de difundir opiniones, información e ideas”.

Por su lado, la jefa de Gobierno capitalino, quien aspira a la presidencia de la República en 2024, expresó este sábado en redes sociales que acatará el fallo, aunque dijo que el árbitro electoral actúa con “parcialidad y autoritarismo” con esta orden.

El pasado sábado 3 de diciembre, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se manifestó en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) por las medidas cautelares para detener la campaña #EsClaudia en bardas y lonas y la cual suponen para el instituto una campaña anticipada.

"El viernes 2 de diciembre de 2022 a las 15:00 horas recibí, a través de la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México, una notificación de la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral que me obliga, como medida cautelar (aunque no es el fondo del asunto), a publicar un texto que no es de mi autoría y con el que no estoy de acuerdo", señaló la mandataria.

Aseguró, que con esta acción el INE está demostrando una postura antidemocrática y conservadora al pedirle a la ciudadanía que deje de colocar mensajes que la apoyan, ya que eso está en contra de los derechos de la gente que desea manifestarle su apoyo, sobre todo, debido a que con ello tendrá que usar recursos públicos.

La jefa de Gobierno calificó como autoritaria la orden que se le solicitó, por lo que aseguró que apelará a esta decisión, a fin de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva a favor de ella.